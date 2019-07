'Sin fundamento', protestas de federales, dice AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció este jueves su habitual conferencia matutina con medios de comunicación, desde Palacio Nacional.

Al inicio de su mensaje, el mandatario felicitó al pueblo y al Gobierno de Estados Unidos, por el 4 de julio, día en que celebran su independencia y reiteró que busca mantener una buena relación de amistad y de cooperación con la nación vecina.

En temas nacionales, se refirió a las protestas de elementos de la Policía Federal (PF) en contra de su transferencia a la Guardia Nacional e insistió en se trata de un movimiento que "no tiene razón de ser y no es una causa justa".

Asimismo, acusó que quienes dirigen el movimiento no son parte de la Policía Federal, que no trabajan en la corporación y que pertenecen a organizaciones de otro tipo, aunque no precisó a cuáles organizaciones se refiere, asegurando que hoy a las 11:00 horas se presentará la información completa.

"Cuando hablo de mano negra es que los que ayer dirigían él movimiento no trabajan en la Policía Federal, son organizaciones de otro tipo. Hoy a las 11 de la mañana el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, va a informar", dijo.

En su conferencia de prensa matutina, el presidente informó también que ordenó que se haga una investigación a fondo y se den a conocer las denuncias presentadas por corrupción en la Policía Federal en la pasada administración.

Dijo que se trata de una denuncia por la compra de un equipo que cuesta 800 millones de pesos y pagaron 2 mil 600 millones de pesos.

Sobre el paro nacional convocado por los policías federales para las 9 de la mañana, el mandatario dijo que están en su derecho de manifestarse, pues no le preocupa porque la mayoría de la Guardia Nacional ya se desplegó en sus coordinaciones.

Dijo que los policías federales que ya estaban inscritos en la Guardia Nacional, y que indisciplinaron, no podrán regresar a la nueva corporación de seguridad.

"Ya venía mal lo de la Policía Federal, pero cuando se tomó la decisión de pasarla a Gobernación se echó a perder más".

Señaló que el motín de ayer es una muestra evidente de que la corporación está echada a perder.