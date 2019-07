En vivo: Conferencia de prensa de López Obrador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofrece este jueves su habitual conferencia matutina con medios de comunicación, desde Palacio Nacional.

Al inicio de su mensaje, el mandatario felicitó al pueblo y al Gobierno de Estados Unidos, por el 4 de julio, día en que celebran su independencia y reiteró que busca mantener una buena relación de amistad y de cooperación con la nación vecina.

En temas nacionales, se refirió a las protestas de elementos de la Policía Federal (PF) en contra de su transferencia a la Guardia Nacional e insistió en se trata de un movimiento que "no tiene razón de ser y no es una causa justa".

Asimismo, acusó que quienes dirigen el movimiento no son parte de la Policía Federal, que no trabajan en la corporación y que pertenecen a organizaciones de otro tipo, aunque no precisó a cuáles organizaciones se refiere, asegurando que hoy a las 11:00 horas se presentará la información completa.

Además, el titular del Ejecutivo aseguró que al interior de la PF no habrá despidos y que no se están quitando salarios y prestaciones.