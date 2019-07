Perros callejeros lideran quejas en Gómez Palacio

Reciben un promedio de 25 quejas diarias en el Municipio de Gómez Palacio, la mayoría de ellas por perros callejeros que rompen las bolsas de la basura. Le sigue la Dirección de Servicios Públicos, con el alumbrado.

Héctor Hugo Hernández Hernández, director de Atención Ciudadana en Gómez Palacio, dijo que los reportes de incidencias en la ciudad se han mantenido estables durante los tres años, en un promedio de 700 a 800 reportes ciudadanos al mes. Dijo que se tiene un promedio de tres días en el tiempo de respuesta y un 91 por ciento de eficiencia en la resolución.

"Hay algunas situaciones que no le corresponden al Municipio, que son del Estado o la Federación, ahí no podemos intervenir, como cuando reportan que no tienen luz en la casa, nos marcan a nosotros porque no les contestan en el 071 pero no depende del Municipio, pero las quejas se toman y se canalizan", comentó.

El funcionario señaló que la mayoría son por reportes de perros callejeros, los cuáles son difíciles de ubicar y muchas veces cuando lo logra, aparecen vecinos que los defienden e incluso optan por meterlos a sus casas para que las unidades de control canino no se los lleven.

"Los vecinos aseguran que se van a responsabilizar pero a final de cuentas, el perro sigue en la calle", comentó.

El director dijo que, más que la mordedura a personas o el que tengan un comportamiento agresivo, el principal reporte que los ciudadanos hacen respecto a los perros callejeros tiene que ver con que tiran la basura, ya que rompen las bolsas y riegan los desperdicios por toda la calle.

"La ciudadanía saca la basura y, por usos y costumbres, la pone en un lugar determinado, en el andador, en la esquina de la calle, afuera de su casa, pero principalmente queda en el suelo y los perritos callejeros buscan alimento, aquí entra un segundo problema que es la falta de limpieza, se vuelve un tercero que además es un foco de infección", explicó.

Se registraron incidencias en alumbrado al inicio de la administración, pero esto ya se ha controlado y es mínimo el reporte.