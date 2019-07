Niega tener partida secreta

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que las acusaciones de sus opositores sobre que manejará una partida secreta incluida en la Ley de Austeridad, "son de risa" pero "sí calientan", por lo que pidió que no lo comparen con el expresidente Carlos Salinas de Gortari por el manejo discrecional de recursos.

"Todo esto de la partida secreta es de risa. ¡Cómo no va a calentar! que digan: 'Va a manejar la partida secreta'. Espérate, eso sí calienta. No soy Salinas. Vamos respetándonos", expresó en la conferencia de prensa matutina.

"Me ofende. Me dicen: '¿Usted va a manejar una partida secreta?' Pues qué le contesto: No soy Salinas", continuó el Mandatario. Rechazó que se vaya a manejar una partida discrecional, algo que, aseguró, es equivalente a la partida secreta que manejaba Salinas.

Argumentó que la regla de oro de su gobierno es la transparencia y en el caso de los ahorros que se obtengan de la Ley de Austeridad, Hacienda tiene que informar permanentemente y existen mecanismos de control, como la Secretaría de la Función Pública, además de que se debe informar al Congreso periódicamente para que lleve a cabo la vigilancia del ejercicio del gasto.

"Están nerviosos los de la prensa conservadora, articulistas y hasta intelectuales porque no sólo no son atendidos como antes, son respetados, sino que les molesta esta forma distinta de hacer política, porque son cambios", indicó.

Acusó que en las administraciones anteriores, la transparencia fue una simulación, ya que crearon organismos para la claridad, pero la sociedad civil nunca vio nada. López Obrador aseveró que su gobierno informará sobre el número de funcionarios de alto nivel que fueron cesados debido a la austeridad, e insistió que no son necesarios tantos servidores públicos.

Recordó que la campaña por la Presidencia de 2018 la hizo sólo con cuatro personas. "¿Cómo hicimos la campaña?, con cuatro personas, dos compañeros en la conducción, en la camioneta, César Yáñez y yo. Si hay más ya no me siento bien, de repente tengo más gente, ya me enredo, para qué tantos".