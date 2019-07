Coahuila: octavo en afluencia a museos

Cada hora, 145 personas visitan los museos de Coahuila. Se trata de un millón 272 mil 36 visitantes que acuden cada año a los 52 museos con que cuenta la entidad, de acuerdo a la estadística del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Del total de visitantes a los museos en el año, 189 mil 770 reportan que acuden por otros eventos y no precisamente para disfrutar de las exposiciones que ahí se presentan. Coahuila ocupa el quinto lugar a nivel nacional en cuanto a número de museos, pues la ciudad de México tiene 136, Jalisco 76, el Estado de México 71 y Puebla 59.

La afluencia de visitantes a los museos en el estado significa 1.9 por ciento con respecto al total nacional. El Inegi señala que durante 2018, los museos reportaron una afluencia total de 67.7 millones de visitantes, sin embargo, son 7.4 millones menos que en 2017. La Ciudad de México, Nuevo León y Puebla concentraron el 67.3 por ciento del total de visitantes que acudieron a los museos, 5.3% más que el año pasado.

Según la opinión de los visitantes los principales motivos por los que las personas no asisten a los museos son: falta de cultura o educación (19.5 por ciento), falta de difusión y publicidad o desconocimiento (18.9 por ciento) y no les interesa, falta de motivación, flojera (15 por ciento). En 2017 el primer motivo para no visitar el museo fue falta de difusión y publicidad (23.3 por ciento). El 55.4 por ciento de los visitantes cuenta con escolaridad de nivel superior, que corresponde a un incremento del 0.1 por ciento, respecto a 2017.

El 62 por ciento de los visitantes indicó vivir en la entidad federativa donde se encuentra el museo, 33 por ciento radica en otra entidad federativa y 5 por ciento en otro país. Las proporciones son similares a las de 2017.

El 66.9 por ciento de los visitantes reportó haber recibido algún estímulo familiar durante la infancia para visitar museos o recintos similares, mientras que el 32.8 por ciento manifestó no haberlo recibido. Las proporciones son similares a las reportadas para el año anterior.

El 77.3 por ciento de los visitantes indicaron que la entrevista coincidió con la primera vez que visitaron el museo, mientras que el 13.5 por ciento manifestó haber realizado dos o tres visitas y el 9.2 por ciento cuatro o más visitas, en los últimos 12 meses (incluyendo la visita en la que respondieron la entrevista). La permanencia en el museo del 56.2 por ciento de los visitantes fue de menos de 1 hora.

Según Inegi:

Visitantes a museos nacionales.

=> La permanencia en el museo del 56.2% de los visitantes fue de menos de 1 hora. =>

=> El 77.3 por ciento de los visitantes indicaron que la entrevista coincidió con la primera vez que visitaron el museo.

=> El 66.9 por ciento de los visitantes reportó haber recibido algún estímulo familiar durante la infancia para visitar museos o recintos similares.