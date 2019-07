Transferencia de policías a Guardia Nacional será voluntaria: Durazo

Ante las protestas que este miércoles han realizado elementos de la Policía Federal, Alfonso Durazo Montaño, titular de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), afirmó que no debe de haber ningún motivo de preocupación entre elementos de la Policía Federal (PF) puesto que su transferencia a la Guardia Nacional será de manera voluntaria y aseguró que todos aquellos que ingresen a ese nuevo cuerpo de seguridad no perderán sus derechos, salarios o prestaciones.

En conferencia de prensa, el secretario afirmó que aquellos policías federales que han protestado este miércoles no serán sancionados y se abrirá una mesa de diálogo de manera inmediata con los policías inconformes.

"El gobierno federal respeta los derechos y dignidad de las personas, ese ha sido desde el inicio de la creación de la Guardia Nacional y de integrantes de la Policía Federal. En ningún momento serán violentados absolutamente sus derechos que tengan con ver con prestaciones, antigüedad, (o) grado.

"Es preciso reiterar que la transferencia de elementos de la PF será voluntaria, se respetarán sus prestaciones, antigüedad en cumplimento a lo que establece la ley y reglamento de la Guardia Nacional", agregó.

Señaló que a diferencia de los servidores públicos del gobierno federal, los elementos de la Guardia Nacional contarán con servicio médico privado, además de los servicios del ISSSTE, "y las prestaciones mejorarán de manera gradual".

Aseguró que a ningún policía se le está pidiendo su renuncia, y no se afectará a ningún elemento de la PF y llamó a los elementos inconformes "a considerar cualquier convocatoria que altere el servicio de seguridad en el entendido que estamos abiertos a recoger sus propuestas y encontrarle una solución adecuada en el marco de la ley y disposiciones administrativas.

"Vamos a resolver por la vía del diálogo y de la ley, habrá planteamiento que excedan a lo que la ley dispone, no podremos atenderlos pero tendremos la disposición de encontrar la mejor solución".

El secretario indicó que están abiertos a recibir el pliego petitorio de los elementos inconformes, y de hecho, señaló, en este momento ya hay una comisión de diálogo integrando por diversos funcionarios de la SSPC con representantes de diversos grupos de inconformes.

"Porque son diversos grupos que tienen también inconformidades diversas y estamos abiertos a analizar cualquier planteamiento y resolveremos en el marco que lo dispone la ley y en el marco de las disposiciones de carácter administrativos. Van a encontrar la mejor disposición de las autoridades de seguridad para encontrarle una solución mejor defienda los derechos que ellos reclaman, en eso no tiene que tener absolutamente ninguna duda".

Indicó que aquellos elementos de la PF que no quieran ingresar a la Guardia Nacional no perderán su trabajo, sino que pueden ser transferidos a otros organismos como el Servicio de Protección Federal o al Instituto Nacional de Migración y se les respetará su antigüedad y prestaciones.

"La Guardia Nacional tendrá incentivos de carácter administrativo suficientes para garantizar la permanecía tanto de los elementos que pasen del Ejército y de la Marina, como de los elementos de la PF, si no hubiera incentivos obviamente estos elementos no permanecerían en la Guardia Nacional y es de nuestro interés que permanezcan para consolidar este cuerpo de seguridad".

Aseguró que aquellos elementos que ingresen a la Guardia Nacional no serán movidos de los lugares donde vivan porque no se trabajará por operativos, por lo que podrán realizar un proyecto de vida con sus familias. Pero en caso de que haya necesidad de moverse de lugar de manera extraordinaria, "se continuarán pagando sus traslados y hospedajes y todo lo necesario parta le adecuado se sus funciones".

Detallo que ante las protestas que iniciaron este miércoles, se conformará una mesa de diálogo, presidida por el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, que será abierta y estará en comunicación permanente con el secretario y tendrá la responsabilidad de resolver y recoger las peticiones e inquietudes que se manera específica se presenten.

"Ninguna transición es sencilla y esta no es la excepción, estamos tratando de crear el ente de seguridad más ambicioso en la historia de nuestro país. La propia creación de la Policía Federal Preventiva (PFP) y luego la Policía Federal no fue un tránsito fácil, sin embargo en circunstancias como la que estamos viviendo en materia de inseguridad no podemos regatearle a los mexicanos ningún esfuerzo que requieran lo servicios para sus condiciones de seguridad".

Manifestó que se apoyará a todos los policías que están haciendo un esfuerzo por ingresar a la Guardia Nacional.

"No habrá razón para pagar viáticos, ahora llamado bono de operatividad, incluso aquellos elementos de la PF y de la Policía Militar y Naval que se han integrado a la Guardia Nacional podrán solicitar por razones de su interés un lugar de adjudicación que mejor se acomode a su interés.

"Es elemental que apostemos a un cuerpo de nivel superior profesional para enfrentar a una criminalidad que se le permitió -por sexenios y por décadas- superar a los cuerpos de seguridad pública".

Informó que en la frontera con Guatemala no hay cateos, pero sí hay supervisión en carreteras y se atienden también denuncias de algunos lugares y edificios donde presumiblemente hay traficantes de personas, quienes tienen detenidos a migrantes y eso, dijo: "los hemos atendido y los seguiremos atendiendo porque en muchos casos estas personas se han encontrado recluidos en contra de su voluntad".