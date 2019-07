Investiga Fiscalía compras de Agro Nitrogenados y Fertinal

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que la Fiscalía General de la Republica (FGR) integra carpetas de investigación para "valorar y acreditar —en su caso— la posible comisión de delitos" en la compra de las empresas de fertilizantes Agronitrogenados y Fertinal, adquiridas en 2014 y 2015, respectivamente.

A solicitudes de información de un particular, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, para conocer nombres y cargos de los servidores públicos que participaron en la compra de las empresas; funcionarios de cualquier área técnica, como lo pueden ser contaduría, actuaría, economía, jurídica, administrativa, financiera y presupuestal, Pemex respondió que la documentación "es parte de una carpeta de investigación que se integra en la Fiscalía General de la República".

Por ello, indicó que está imposibilitado para entregarla y que "el Ministerio Público Federal es responsable de esta información, así como de la secrecía que implica". El mismo mecanismo se seguirá en el caso de la compra-venta de las acciones que Pemex tenía en sociedad con Impulsora Jalisciense cuando se creó Mexicana de Lubricantes (Mexlub) y que más tarde se convirtió en MdeL, cuyo caso fue atraído por la fiscalía, revelaron fuentes de alto nivel de Pemex.

La petición de información fue turnada a Pemex el 26 de junio y en la respuesta ofrece que "una vez que concluya la investigación de la Fiscalía General de la Republica será inmediatamente proporcionada la información" solicitada.

El Universal informó que autoridades de Estados Unidos investigan al expresidente Enrique Peña Nieto por un presunto soborno por "autorizar" la compra de Fertinal. De acuerdo con la documentación entregada a las autoridades estadounidenses por un "informante", bajo pena de perjurio, el exmandatario había dado su "aprobación" a cambio de sobornos, para que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, pagara 635 millones de dólares por Fertinal, "cuando esta empresa era insolvente, con cientos de millones de dólares en deuda".

Mediante su cuenta de Twitter, Peña Nieto negó las "falsas imputaciones" y alegó que no es la primera vez que se pretende inculparlo de mala fe y sin fundamento. Al ser cuestionado del tema el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en su conferencia matutina no tener información y declaró que las autoridades de Estados Unidos no han notificado sobre esta supuesta investigación.

Sin embargo, dijo que durante el sexenio pasado, durante el llamado Pacto por México se decidió comprar esta planta de fertilizantes que estaba en desuso y por la cual se pagó casi 400 millones de dólares.

"Desde que se compró se cometieron irregularidades, porque los consejeros de Pemex no dijeron nada. Sólo una denuncia que se archivó de un funcionario y luego en el Congreso se hicieron auditorías. Además de la compra, se otorgó un crédito para hacer la planta, porque la antigua no pudo repararse, pues eran fierros viejos... entonces se hace de nuevo la planta y se destinan 400 millones de dólares más.

"El caso es que hay una deuda de casi mil millones de dólares y la deuda fue financiada por la banca de desarrollo", agregó López Obrador.

Más tarde, el Jefe del Ejecutivo dijo que se investigan todas plantas petroquímicas privatizadas en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari que fueron adquiridas en el sexenio pasado, incluida la de Pajaritos.

Indicó que la mayoría de las plantas del país están paradas, abandonadas, lo que representa pérdidas económicas significativas para el gobierno federal, la hacienda pública y los ciudadanos, por lo que se indaga al respecto.

El Presidente explicó que algunas investigaciones arrancaron durante su mandato, que se inició el 1 de diciembre, porque ya había "irregularidades" detectadas que no se podían desechar, lo que explica la participación de la FGR, de acuerdo con Pemex.