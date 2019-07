Un zorro recorre de Noruega hasta Canadá en 76 días

El animal comenzó su recorrido en el archipiélago noruego de Svalbard el 26 de marzo de 2018. Unos 1512 kilómetros después, 21 días recorridos, el zorro llegó a Groenlandia, para luego avanzar unos 2000 kilómetros más y terminar en la isla de Ellesmere, en el norte de Canadá, el 1 de julio.

Los científicos están sorprendidos con la hazaña, pues para completar ese recorrido en ese tiempo, el zorro debió avanzar un promedio de 46 kilómetros por día, si bien sobre Groenlandia, el animal llegó a caminar 155 kilómetros diarios, detalla el sitio Gizmodo.

“Al principio no creíamos que fuera cierto. ¿Se podría haber encontrado al zorro muerto y luego a bordo de un bote? Pero no, no hay botes que suban tanto en el hielo, así que tuvimos que seguir con la idea que todo lo hizo el zorro”, dice Eva Fuglei, del Instituto Polar.

La documentación con el dispositivo GPS tenía la intención de saber más sobre dónde y cómo vive esta especie polar a través de las diferentes estaciones. Después de llegar a Canadá, el dispositivo dejó de funcionar el 6 de febrero, y ahora los expertos no saben dónde se encuentra el animal.

Published this morning: "Arctic fox dispersal from Svalbard to Canada: one female’s long run across sea ice" https://t.co/vUvu4NbPEj This is the first satellite tracking of natal dispersal by an Arctic fox between continents. Authors: Eva Fuglei and Arnaud Tarroux pic.twitter.com/gowSov0OBA