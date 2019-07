Nuestros subagentes, disfrazados de sarape, nos reportan que durante su gira por Saltillo, el suspirante a la presidencia del Comité Nacional del PRI, el exgobernador de Campeche Alito Moreno, tuvo que apechugar a varias situaciones que se le presentaron en lo que él pensaba sería una fértil tierra para pastear dinosaurios. Don Alito esperaba en su llegada a la provincia de Coahuila una colorida fiesta, más cuando venía con su compañera de fórmula Carolina Viggiano, compañera sentimental del 'exgóber' Rubén Moreira, pero en cambio se topó con un incómodo representante de la prensa que le preguntó a la ex primera dama sobre el escandalazo de las empresas fantasma en las que se vio inmiscuida en la pasada administración estatal, señalamientos que por cierto nunca fueron aclarados, que afortunadamente doña Carolina echó mano de sus habilidades oratorias para enredar… digo, evadir las incómodas preguntas que le cayeron como balde de agua fría al precandidato que ya le empezó a dar comezón su cercanía al apellido Moreira.

Pa' pronto los estrategas de campaña de los exgobernadores Ivone Ortega, de Yucatán, y Ulises Ruiz, de Oaxaca, ya empezaron a murmurar en los corrillos políticos de la capirucha del smog que tienen en su poder información exclusiva de algunos órganos de fiscalización que compromete de manera importante al 'exgóber' Rubén Moreira por el orden de 500 millones de pesos, lo que pondría en apuros al actual diputado federal y ni se diga a la aspirante a la Secretaría General del tricolor, por lo que en las campañas de priistas se están comiendo las uñas para ver el desenlace de este capítulo. A ver si no les sale cara la fórmula con doña Caro.

***

A quien parece le volvieron a llamar la atención, esta vez no tan diplomáticamente, fue al Delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Coahuila, Francisco Aguilar Moreno, tal parece que las autoridades del INAH en la capirucha, se han estado cuestionando porque don Paco le dedica más tiempo a estar en las grillas estatales que resolviendo temas pendientes desde la pasada administración, razón por la que le tuvieron que preguntar con santo y seña al súper delegado del Gobierno Federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, si el delegado se encontraba en la lista de funcionarios que pasarían a vivir en el error. Nuestros subagentes disfrazados de petroglifo dañado, nos informan que a partir de estas indagaciones don Paco ha estado muy activo preguntando quienes son los funcionarios estatales que se quedarían sin hueso, como parte de la limpia de allegados a los Moreira que hace la administración del Gobernador Riquelme, y ahora como Pedro, el delegado del INAH es otro de los que ha negado tres y hasta más veces su cercanía con los hermanos Moreira.

***

Aunque parezca increíble, la Dirección de Protección Civil del Ayuntamiento de Torreón decidió guardar con cadenas y candados el equipo que donó a principios del mes pasado el Grupo Aeroportuario Centro Norte OMA. Nuestros subagentes, disfrazados de mangueras rotas, nos informan que los pobres 'apagafuegos' tienen que realizar a diario las peligrosas labores de rescate con un equipo harto desgastado y obsoleto; incluso dicen que algunos tienen que salir a realizar su chamba con las botas todas carcomidas, y los chaquetones con doble nudo para que no se les caigan. Pese a que hubo hasta foto oficial de la entrega del equipo por parte del aeropuerto de Torreón a la dependencia liderada por el jefazo Alfonso Mijares Ramírez, los comandantes no quieren que se gaste el equipo nuevo, y por ello se niegan a que sean usados. Pero no solo los bomberos tienen que salir a arriesgar su vida por los ciudadanos en situación precaria, los subagentes cuentan que incluso el mismo personal de Protección Civil no cuenta con los equipos de radiocomunicación para poder coordinarse cuando surge algún siniestro. Se dice que hasta han dejado pasar varios eventos por la ausencia de los aparatos de comunicación. Así que prepárese, estimado ciudadano, en esta temporada de lluvias, porque, de seguir así, en plenas inundaciones el auxilio por parte de esta dependencia será casi nulo.

Donde siguen ajustando las piezas es en la Tesorería de Torreón, dirección a la que se integró hace Mayela Ramírez Sordo para tratar de meter en cintura a uno que otro funcionario que no estaba haciendo quedar muy bien que digamos al alcalde Jorge Zermeño, y de paso generar todo tipo estrategias fiscales para "apoyar" al contribuyente y motivar los pagos atrasados en el segundo semestre del año, sobre todo en el caso del predial. Entre los nuevos movimientos esta el fichaje como director de Ingresos de Carlos de Lara McGranth quien paso sin pena ni gloria por la Dirección de Plazas y Mercados. Para hacer este enroque le tuvieron que dar las "gracias" a Alejandro García, otro de esos funcionarios que se va "por motivos personales"; y el lugar de don Carlos lo ocupará Miguel Ángel Rangel, aunque dicen, le advirtieron muy claro que no se acostumbrara a la oficina ya que su nombramiento es meramente temporal, porque el puesto lo tienen destinado para otra persona, de la cual no han querido revelar su identidad.

***

Luego de que se hiciera público el descuido en el que se encuentra el parque de deportes extremos en el Cerro de la Pila de la hermana república de Gómez Palacio, inaugurado con bombo y platillos por el entonces secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, cuando andaba de suspirante a la candidatura presidencial del Revolucionario Institucional. A cinco años de la pomposa inauguración, el espacio deportivo luce desolador, y como fue realizado con recursos federales del hoy extinto Programa para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia, ya nadie se hace cargo del abandonado espacio juvenil. Nuestros subagentes curiosos nos comentan que a la pregunta expresa sobre las condiciones del parque, los funcionarios municipales se lavan las manos diciendo que esa tarea corresponde a Obras Públicas del Estado y a la Federación, y el Gobierno del Estado, como es costumbre, lo tiene apuntado como uno más de sus tantos pendientes en La Laguna de Durango.

El llamado de la ciudadanía a rescatar este espacio va más allá de colores partidistas, porque incluso se ponen en riesgo vidas, con la falta de control de la tirolesa que se encuentra en los altos del cerro. Por cierto, hablando de casos omisos, el que ya poco se deja ver desde las pasadas elecciones es el eterno director de Protección Civil Municipal, don Alonso Gómez, quien con la llegada de la Cuarta Transformación región Gómez Palacio, liderada por la morenista Marina Vitela, al parecer ya no será llamado para continuar a cargo de esta dependencia. Bueno, ya solo queda esperar, con eso de que a los de Morena les gusta reciclar.