Dan recomendación por casos de dilación

Luego de que se detectaran violaciones a los derechos humanos en agravio de 112 personas solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado, entre ellos cerca de 50 casos de Coahuila, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

En la recomendación 38/2019 se acreditó que durante el 2017 y 2018, 112 personas solicitaron el reconocimiento de la condición de refugiado ante la Comar, autoridad que transgredió su derecho a la seguridad jurídica y legalidad.

La mayoría de los trámites se llevaron a cabo en Saltillo y Monclova, donde participó el Instituto Nacional de Migración (INM).

Se evidenció dilación entre la presentación de la solicitud de las personas y la determinación sobre su admisión, al tardar entre uno y ocho meses para decidir si era admitida o no la petición.

Explicó que durante este tiempo, las personas permanecieron sin documento alguno que acreditara su condición de solicitante de refugio; en varios casos la autoridad dilató entre seis y nueve meses para dictar un acuerdo de prevención para que los solicitantes indicaran el motivo por el cual no presentaron su petición dentro de los 30 días hábiles siguientes a su ingreso a nuestro país.

Se acreditó que pese a que los solicitantes dieron respuesta en tiempo y forma a la prevención que les hizo la Comar, esta no resolvió si admitía o no su solicitud; en un caso determinó tener por no presentada la petición, pero no le notificó al solicitante; se probó que la autoridad solo expidió a las víctimas una constancia de trámite, sin que la autoridad se las renovara.

Ante esto, los solicitantes fueron dejados en indefensión ya que desde hace más de un año no cuentan con documento que respalde su condición de solicitante de refugio,

Entre otras irregularidades, además, evidenció violación al principio del interés superior de la niñez, ya que entre los solicitantes había niñas, niños y adolescentes que viajaban con sus padres, a quienes no se les otorgó asistencia institucional ni se priorizó sus procedimientos.

Ante esto, la CNDH recomendó al Coordinador General de la Comar reparar los daños causados a las 112 víctimas, incluyendo atención psicológica y asesoría jurídica en términos de la Ley General de Víctimas así como tomar las medidas pertinentes para que se reanuden los plazos y términos de todos los procedimientos de reconocimiento de la condición de refugiado que se encuentran suspendidos con base en el Acuerdo del 30 de octubre de 2017.