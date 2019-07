LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

Haciendo el paro

El portero de un equipo de futbol tiene como misión principal parar los tiros de los rivales para evitar que el balón entre a la portería porque eso es anotar un gol. Eso significa el verbo "parar", detener el movimiento de algo o alguien, por ejemplo, parar una máquina o el auto.

Yo me paro muy temprano todos los días para llegar puntualmente al trabajo. Parar también es levantarse y ponerse de pie, como cuando entra una persona importante a la sala de juntas, todos los presentes se paran, se yerguen, es decir, que se ponen de pie. Los estadounidenses, cuando llega un juez a la corte, gritan: all rise! o sea, que deben pararse todos porque ya llegó el mero mero, que es el juez. En la celebración de las misas católicas, también te lo piden en ciertas partes de la ceremonia, aunque no tan directo, porque nada más dicen: "todos de pie"… y pues todos se paran.

Cuando un muchacho quiere conquistar a una chica, tal vez te pida que "le hagas un paro" o "que le hagas la parada", realizando alguna acción que favorezca el encuentro. El paro o parada puede ser que le digas a la mamá de la muchacha que se van a juntar varios compañeros a estudiar, cuando la verdad es que los tórtolos se van a ir a algún lugar romántico para amarrar su noviazgo.

"Ya vele parando" te puede decir alguien enojado cuando le has estado haciendo o diciendo cosas que le hagan daño y ya se hartó. Cuando estás esperando un camión para ir a la escuela vas y te paras en la parada de camiones, y cuando viene el que vas a abordar le haces la parada, que es la señal para que se detenga.

Estar bien parado significa tener influencias en alguna área gubernamental, aunque alguien dice de broma que tiene unas tías en Guanajuato que están muy bien paradas y no es que tengan muchas influencias, sino que se refiere a las famosas momias que ahí se exhiben muy paraditas, una tras otra.

Cuando haces algo muy poco digno quizá alguien te reproche diciendo: "Mira nada más, a dónde fuiste a parar" y en el beisbol hay un jugador que se coloca entre segunda y tercera base para detener los batazos cortos y se le llama "el parador en corto".

Si tienes una complicación o problema muy gordo y lo resuelves sin sufrir mucho daño, o bien, si alguien estuvo hablando bien de ti frente a otra persona, se dice que quedaste "bien parado".

Hay muchas otras aplicaciones, variaciones y derivados del verbo parar, pero mejor aquí le paro porque el espacio se acabó.

Soy don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios: [email protected] Twitter: @donjuanrecaredo.

ME PREGUNTA:

Josué Sánchez: ¿Hay diferencia entre jalar y halar?

LE RESPONDO:

Es lo mismo, aunque actualmente se le dan algunas aplicaciones diferentes.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

Morir es como dormir, pero sin tener que levantarse al baño.