Revive Conago proyecto de Metrobús en La Laguna de Durango

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una consulta a mano alzada donde se canceló el proyecto del Metrobús para la región de La Laguna, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) revivió el proyecto al entregarle un documento donde se incluye esa obra de infraestructura y 31 más, uno por cada entidad federativa.

El presidente de la Conago y gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, se reunió la tarde de este martes con el presidente en Palacio Nacional para entregarle un documento con los 32 proyectos de infraestructura (uno por cada entidad del país) que propone cada gobernador y que podrían ser incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año. Las propuestas van desde los 2 mil millones de pesos hasta los 25 mil millones de pesos.

"Se lo deje al presidente, le pareció correcto, él tiene la petición de las 32 entidades, en el caso de infraestructura por entidad lo va a revisar, pronto nos vamos a reunir para que nos diga el techo", detalló el gobernador panista en entrevista al salir del encuentro.

Entre los proyectos se encuentra la propuesta de construcción de la ampliación del Metrobús para la región de la Laguna, la cual es una propuesta del gobernador de Durango, José Rosas Aispuro.

"Creo que es un proyecto que ayuda a dos entidades. Esta nueva propuesta, en un diálogo, en un proyecto serio que ayude a la ciudadanía, siempre sería interesante", detalló.

Adelantó que hay una apertura por parte del presidente para revivir el proyecto que tendría mil millones de pesos de presupuesto para este año. Esto luego de que el pasado 16 de junio, en un evento oficial en Gómez Palacio, Durango, López Obrador hizo una consulta a mano alzada que tuvo como resultado la cancelación de ese proyecto.

En tanto, el proyecto de infraestructura más costosa que proponen cuesta 25 mil millones de pesos para la construcción de un tren interurbano que correría de Celaya a León, y es la petición del gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez.

En cuanto a las críticas contra la Conago del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, Francisco Domínguez se dijo sorprendido y aclaró que a última vez que viajaron juntos fue el 8 de junio cuando se dirigieron al evento del presidente López Obrador a Tijuana, Baja California.

"Ustedes vieron el discurso y no fue de ninguna manera subyugado al gobierno federal, dije lo que pensamos desde la Conago y desde ahí no he tenido alguna otra declaración en la cual él la califique de esta manera, todo lo contrario", expresó.

El panista dijo que se comunicará con Aureloes para conocer el sentido de sus declaraciones.