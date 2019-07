Exigen policías entrega de equipo en Oaxaca

Al menos 600 elementos de la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez, incluidos agentes viales, se manifiestan este martes en al Ayuntamiento para exigir la entrega de uniformes, equipamiento y otros beneficios incluidos como parte del Fortaseg, cuyos recursos son de origen federal.

La policía Petrona Constancia Gutiérrez Lucas, que habló a nombre de los manifestantes, dijo que de los mil 100 elementos de la corporación, sólo los que están fuera de servicio son quienes participan en este reclamo, que los participantes denominaron como paro de brazos caídos".

"Los compañeros que están de servicio no están desatendiendo las labores, los que estamos aquí somos los que estamos saliendo. Nosotros no queremos lastimar más a la ciudadanía, porque ya está muy lastimada en lo que se refiere a Seguridad Pública", afirmó.

Dijo que solo se está exigiendo lo que les corresponde por ley, agregó que trabajan con grandes carencias en la corporación, entre las que destacaron la falta de un comedor, que a siete meses de iniciado el año no han recibido uniformes ni equipamiento, ni paga retroactiva.

Los policías aseguraron que los uniformes se les entregan a muy pocos días de que inicie la Guelaguetza, por lo que no tienen tiempo de adecuarlos y que aunque hay un presupuesto para que estos sean de calidad y "última generación" a ellos se les entregan informes sencillos, elaborados en maquiladoras.

"No es justo que todas las corporaciones ya estén recibiendo ese apoyo federal y la cara de la capital no lo reciba", insistió Petrona García.

Por estos reclamos, los policías exigieron que el edil capitalino Oswaldo García Jarquín (Morena) los atienda y explique cómo y en qué se está gastando el Fortaseg.

"Nosotros tenemos derecho a un retroactivo de ese recurso, que no se ha dado, no tenemos unidades, no tenemos uniforme. Tenemos información de que se están gastando montos muy elevados, por ejemplo 16 millones de pesos en uniformes. Si a nosotros nos dieran los 9 mil pesos en los que están cotizando ellos cada uniforme, nos compraríamos media docena", declaró.

Los policías señalaron que está protesta sólo está contemplada para el día de hoy, si el presidente municipal los atiende, de lo contrario advirtieron que tomarían otras medidas.

Al respecto, el director de Seguridad Pública de Oaxaca de Juárez, Aquileo Sánchez, negó que se trate de un paro laboral al asegurar que quienes protestan son elementos que ya concluyeron su turno.

Sobre la denuncia de los efectivos, aseguró que laboran para la asignación del recurso el cual únicamente será a los policías certificados que en el caso de la capital del estado, solo están 748 elementos.

"En esta ocasión este monto se tiene qué repartir a los policías certificados y para el municipio de Oaxaca de Juárez tenemos 748 policías certificados el día de hoy, estamos trabajando para tener a todos los policías certificados", aseguró.

Oaxaca de Juárez es uno de los seis municipios del estado que fue beneficiario por el programa Fortaseg para el ejercicio fiscal de este 2019, y de acuerdo con el funcionario municipal, la capital recibirá 25 millones de pesos para el fortalecimiento para la seguridad, de los cuales el 20% será entregado en estímulos al salario.

Detalló que son a alrededor de cinco millones 166 mil pesos los que se asignarán a los apoyos de útiles escolares, fondo de ahorro o mejoramiento de vivienda, y que a cada policía le corresponde a aproximadamente tres mil 800 pesos.

De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el gobierno federal destinó para este año el subsidio de cuatro mil nueve millones ciento 24 mil 98 pesos para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública en 252 municipios del país, a través del programa Fortaseg.

Entre estos municipios seis son de Oaxaca: la capital del estado, Juchitán de Zaragoza, Salina Cruz, San Juan Bautista Tuxtepec, Santa Cruz Xoxocotlán y Santa Lucía del Camino.