'Le tiembla la mano' para expulsar del PRI a corruptos: Lorena Piñón de Ruiz Massieu

Lorena Piñón, quien aspiraba a la dirigencia nacional del PRI, aseguró que a la presidenta del partido tricolor, Claudia Ruiz Massieu “le tiembla la mano” para expulsar a los corruptos que han hecho mucho daño al partido y al país, a quienes calificó como “el cártel de los dinosaurios”.

“Como nosotros no tenemos un tío, o somos hijos de (Caludia Ruiz Massieu), cree que se puede meter con nosotros, pero está equivocada. Ya no son los tiempos de antes. Ella no puede seguir así, como en la época del pofiriato, con dedazos. La democracia es la que debe imperar en el partido, porque hasta ahora no lo ha hecho”, señaló.

En entrevista con Notimex, reiteró su acusación contra Ivonne Ortega como responsable de orquestar la revocación de su candidatura y expulsión del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Según Piñón Rivera, la exgobernadora de Yucatán se sintió amenazada tanto por la competencia que su fórmula representaba, como por una denuncia que presentó ante el partido por el inicio anticipado de las actividades proselitistas y el rebase de los topes de campaña.

“Esta denuncia está bien fundamentada, ante notario, porque Ortega hizo actos anticipados de campaña. Ellos no querían dejar fuera a su candidata de cúpula y la única manera de dejar sin efecto esa denuncia era expulsarme”, aseguró.

“Yo empecé a señalar lo que está mal en el partido y al hacerlo, pisé callos. No les gustó y lo más fácil fue expulsarme”.

Detalló que, como resultado de una negociación, Manlio Fabio Beltrones, exdirigente nacional del PRI, impuso a Ivonne Ortega a José Encarnación Alfaro como su compañero de fórmula, como candidato a la Secretaría General, a fin de que la cúpula mantenga el control del partido.

“Lo que pedíamos era piso parejo y se suponía que Claudia (Ruiz Massieu) nos los estaba dando. Además obtuvimos 11 firmas de los sectores del PRI, contra 10 de Ivonne. Pero nosotros vamos a combatir a este cártel de los dinosaurios”, sostuvo.

Lamentó la falta de honestidad y solidaridad de género de la exmandataria yucateca, a quien -dijo- le brindó su apoyo en su estado natal, Veracruz. “Por eso la señalo directamente. Sabe que nunca he militado en el Partido Acción Nacional (PAN), ni tampoco he tenido ninguna candidatura por ese partido. Es claro que forma parte del cártel de los dinosaurios”.

Si bien reconoció que ya traza un "plan B", en caso de que no le regresen la candidatura, aseveró que confía ciegamente en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancia ante la cual presentó el caso, fallará a su favor, toda vez que no hay pruebas en su contra.

“Soy una mujer de leyes, valiente y me sé defender y lo voy a hacer con la ley en la mano”, advirtió.

El sábado pasado, Piñón Rivera presentó ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI un documento de juicio para proteger sus derechos político-electorales, a fin de impugnar la resolución con la cual le cancelaron la candidatura y evitar su expulsión del partido.

Además, comentó que exigirá una disculpa pública del presidente de la Comisión de Justicia Partidaria del PRI, Fernando Elías Calles, quien a su pardcer es un “títere” de la cúpula.

Ante la posibilidad de cambiar de partido político, Lorena Piñón dijo que no lo considera; "esperaré a lo que las instancias correspondientes dicten".

Mientras tanto, afirmó que trabajará para erradicar la violencia política de género y la corrupción. “Somos jóvenes y no tenemos ninguna mancha como ellos. El PRI necesita un cambio generacional. Sigo creyendo en el PRI, no en las personas que en estos momentos están al frente”.

Respecto a las amenazas que denunció Ortega Pacheco, por parte de un exgobernador, Piñón Rivera opinó que la yucateca solo pretende "aparecer como víctima"

“Es un chisme, una ridiculez, quiere aparecer como víctima; si fuera cierto, lo correcto es que denuncie ante la autoridad. Debe de tomar la campaña con seriedad. El partido se está desmoronando”.