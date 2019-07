Abandona una celebración de boda después de ver el menú

Una mujer compartió en redes que abandonó la boda de una amiga en cuanto notó que el menú serviría la comida diferenciando entre hombres y mujeres.

Mientras que a los hombres les servirían risotto de champiñones, a las mujeres les darían de langostino; a ellas como segundo plato les darían pollo, a los hombres les servirían roast beef, cuenta esta persona en la web Mumsnet.

"Fue perfectamente agradable hasta que nos sentamos para ver que el menú estaba dividido por sexo. Todos en la mesa estaban indignados, pero nadie dijo nada. Tomé un poco de mi risotto de gambas antes de decidir irme. Aparentemente, los padres del novio son muy tradicionales y esto fue idea suya, pero por el amor de Dios, el novio (y esto probablemente me lo dice a mí, pero no lo es) es muy progresivo sobre la salud de la mujer y la novia es una feminista que asiste a mítines y eventos conmigo”, explica la persona, recoge el diario Mirror.

A pesar de recibir el apoyo de varios internautas, la mayoría le escribió a esta mujer que hizo mal en irse de la boda. “Sí, fue increíblemente sexista y anticuado, pero en una boda en la que eres invitado, creo que deberías haberte guardado tus pensamientos. ¿Cómo debió haber hecho sentir a la novia y al novio ver (o descubrir más tarde,) que te fuiste? No es un gran recuerdo de boda para ellos. Fue grosero de tu parte", "Una reacción un poco exagerada. ¿Qué pasó con las parejas haciendo lo que quieren en su propia boda?", o “Eso es completamente loco. Nosotros nos habríamos reído muchísimo y habríamos cambiado nuestra comida si quisiéramos. Pero yo no me hubiera ido", fueron algunos comentarios.

