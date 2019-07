Pensaron que era anorexia pero en realidad tenía tumores

A una joven británica de 19 años que de pronto comenzó a bajar, de peso tener problemas de visión y ver pausados sus ciclos menstruales, varios doctores le dijeron que padecía anorexia.

No fue sino hasta una visita con el oftalmólogo que dieron con el verdadero problema, tenía varios tumores en el cerebro.

"Fue en 2014, comencé a ir y venir con los médicos por diferentes motivos. Estaba muy flaca y no comía mucho, estaba constantemente cansada y, de hecho, había dejado de menstruar", cuenta Jade Asbury a SWNS.

Al comenzar a aprender a manejar, dijo no poder ver las señales de tráfico claramente y la llevaron con un oculista. "Fuimos y me hicieron una prueba ocular, pero no pudieron obtener una lectura para mí, por lo que me enviaron directamente a Addenbrooke esa tarde para más pruebas. Ahí me enviaron a neurología para obtener exploraciones. Tuve un examen de resonancia magnética de emergencia reservado durante tres semanas, pero dentro de esas tres semanas también tuve una apendicitis de emergencia", añade Jade.

La resonancia magnética reveló tres tumores cerebrales por germinoma, que es una forma de cáncer que se origina en las células germinales, que son células sexuales que no abandonan el cerebro cuando el feto está en el útero. Los síntomas cambian pero incluyen fatiga, vómito, dolor de cabeza, dificultad de movimiento o problemas de visión.

Un tumor estaba presionando la glándula pituitaria de Asbury y otro presionaba su nervio óptico. El tratamiento que le recomendaron fueron 25 sesiones de radiación. Ahora ella está libre de cáncer desde 2017, aunque seguirá tomando medicamentos el resto de su vida.

