Pidió a su esposo que ayudara a limpiar la casa y la arrestan

Valerie Sanders, de 58 años y que vive en Catterick, North Yorkshire, Reino Unido, le pidió a su esposo Michael, de 58 años también, un fisicoculturista, que abandonara algunas de sus sesiones de gimnasio para ayudar a limpiar las puertas del patio.

Por esta razón Sanders fue acusada de ‘comportamiento controlador’ y pasó 17 horas en la cárcel, aunque luego el caso fue desechado antes de llegar a los juzgados, reporta el diario Mirror.

Ella dice que fue ‘tratada como criminal’ cuando sólo pidió a su esposo que hiciera su parte, pues pasa él pasa casi todo su tiempo en el gimnasio y sólo ‘ayuda’ lavando su auto.

Comportamiento controlador es cuando una persona con la que se está conectado personalmente, se comporta repetidamente de una manera que hace sentir al otro controlado, dependiente, aislado o asustado. Se convirtió en delito en Reino Unido en 2015 para combatir el abuso no físico.

La pelea y división de opiniones en este caso fue la punta del iceberg que reveló los problemas que la pareja ya traía. "No estoy seguro de si ella debió haber ido a la corte o no. Esa no fue mi decisión, pero ella me estaba controlando. Ella estaba constantemente sobre mí”, dijo Michael.

Ella no coincide, dice que Michael se "obsesionó" con el culturismo después de obtener un trabajo como gerente de un gimnasio, cuando fue despedido como operador de cámaras de seguridad. “Estaba entrenando todo el tiempo. Estaba comiendo cinco o seis comidas al día y poniendo toda su comida en la licuadora. Dejamos de salir a comer. Yo estaba trabajando y él estaba en el gimnasio desde temprano por la mañana hasta tarde por la noche. Le dejaría una nota pidiéndole que limpie partes de la casa con la aspiradora y que limpie las puertas del patio. Pero él pasaría cuatro horas limpiando su auto. Por supuesto que me quejé”, comenta ella.

