Le dijeron que este lunch que le envía a su hijo no era sano

Una madre de familia compartió una fotografía del lunch que le envía a su hijo para la escuela, y que la institución le reclamó como ‘poco saludable’.

Laura Lee publicó en Facebook esta llamada de atención de la escuela de su hijo, por un lunch para el almuerzo que contiene palitos de apio, pimiento, uvas y humus. Según los profesores del menor, lo que levantó el foco rojo fueron las tres mini galletas, reporta el diario Mirror.

"Pensé que era bastante equilibrado, evidentemente no", escribió Lee junto a la imagen.

Los internautas sin embargo creen que la escuela exagera en descalificar la elección de comida de Lee para su hijo. “¿Por qué no puede un niño (con un delicioso almuerzo como este) comer galletas? No es como si fuera una barra de chocolate”, "¡Yo estaría solicitando una 'cita para almorzar' con el director, pidiéndole que provea un ejemplo de almuerzo adecuado!", "Trabajo en una guardería y créeme, ¡he visto algunos almuerzos terribles en el pasado! ¡Esto me parece perfecto!” o “Los niños necesitan un poco de azúcar en su dieta”, fueron algunos de los comentarios.

