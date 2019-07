Rechazan ir en contra del Gobierno

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que los órganos autónomos no están contra el Gobierno, sino trabajando en el ámbito de sus competencias para que a él le vaya bien y tenga políticas más incluyentes y respetuosas de los derechos.

Tras la presentación del Protocolo para garantizar el derecho a la no discriminación por identidad y expresión de género de las personas que laboran en el INE, con el ombudsman nacional, Raúl González Pérez, defendió la labor institucional de los órganos autónomos.

"Nosotros estamos trabajando en nuestro ámbito de competencia para que al Gobierno le vaya bien, y que le vaya bien al Gobierno significa que tengamos políticas más incluyentes, políticas más respetuosas de los derechos, y eso se construye a partir de un diálogo que tiene que ser tan intenso como sea necesario, pero ojalá tan productivo para la conciliación democrática como sea posible", expresó.

"Parecería que las preocupaciones oscilan más bien en una tendencia que no está poniendo en el centro de la discusión la esencia de la democracia, que es el respeto a la diversidad (y que) la tolerancia y las garantías para que la pluralidad política, social, ideológica, esté garantizada en este país".

Asimismo, advirtió que una sociedad donde las diferencias no se respetan, no se toleran y no se convive pacíficamente no es democrática.

"En una democracia donde hay excluidos no estamos ante una auténtica democracia" insistió.