'Cumplidos, 78 de 100 compromisos'

La lluvia no cumplió su amenaza y, como si se hubiera programado, unos delgados rayos de sol se posaron sobre la plancha del Zócalo capitalino justo cuando se anunció el arribo del presidente Andrés Manuel López Obrador; los paraguas e impermeables se plegaron, todavía con las gotas de una precipitación que se presentó durante unos minutos.

A esa hora la plancha del Zócalo y las calles que confluyen lucían repletas de personas que llegaron en autobuses desde todos los estados del país.

Un par de horas más tarde quien se ganó los aplausos de muchos simpatizantes fue Rafael Garrido Cruz. Él logró burlar la seguridad y brincar las vallas para encontrarse con López Obrador cuando apenas había salido de Palacio Nacional.

El señor, de 76 años de edad, originario de Zacatlán de las Manzanas, Puebla, llegó hasta el Centro Histórico para solicitar apoyo a un problema que desde hace más de tres décadas padece.

"Tengo unos problemas que él los va resolver. El gobierno del estado de Puebla, (en particular) Guillermo Jiménez Morales, me está persiguiendo desde hace 38 años porque me quitaron una escuela", declaró.

Ya en pleno discurso del presidente de México ratificó la cancelación del aeropuerto de Texcoco y el inicio de las obras del de Santa Lucía, que se ha retrasado ante la oleada de amparos que han interpuesto, señaló, los adversarios de su administración.

La mayoría seguía palabra por palabra el mensaje del mandatario y lanzaba "¡vivas!" cada vez que daba información sobre cifras y logros a siete meses de haber recibido la Banda Presidencial, o cuando afirmó que no descansará hasta conocer el paradero de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa.

"Se terminó la guerra de extreminio contra la llamada delincuencia organizada", "el Estado ha dejado de ser el principal violador de derechos humanos", afirmó el mandatario.

Sonaron por todos los puntos del primer cuadro de la ciudad las declaraciones sobre la protección a 321 periodistas y a 582 defensores de derechos humanos; la liberación de 45 presos políticos; las 145 conferencias de prensa "libres y abiertas para garantizar el derecho del pueblo a la información", y la gente quería escuchar más.

Mientras López Obrador aseguraba a los asistentes que no luchó para construir una dictadura sino una auténtica democracia, y que hasta la fecha ha cumplido 78 de los 100 compromisos que hizo hace un año en esta plaza, se presentaban discusiones entre hombres de edad avanzada.

"No debería haber acarreados", decía uno; a lo que otro respondía con ira que todos los presentes estaban convencidos y que habían acudido por cuenta propia.

Una mujer de mediana edad confrontaba a integrantes de un colectivo feminista que gritaba: "¡queremos abrazarte!", y les cuestionaba: "¿sí escucharon lo que dijo?", pero estas inconformidades no desinflaban los ánimos y por momentos la voz del jefe del Ejecutivo se perdía y se hacía ininteligible.

Una hora y media después, con un "¡viva México!" y la entonación del Himno Nacional, finalizó el mensaje presidencial.