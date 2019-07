Fragmento del discurso de AMLO

Este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador dio un discurso, en el Zócalo de la Ciudad de México, como parte de las actividades en conmemoración de su triunfo electoral del 1 de julio de 2018:

Hoy se cumple un año del triunfo de nuestro movimiento. Fue la victoria de todo un pueblo, de nuestros antepasados, de quienes tenemos la dicha de continuar en este proceso de transformación y de vivir para contarlo.

Fue un triunfo para los niños mexicanos, niñas a quienes tenemos el deber de dejarles el legado de una nación feliz.

Ese triunfo es fruto del trabajo de muchos hombres y mujeres del campo y de la ciudad que encarnaron con perseverancia la voz por la justicia; una voz que creció en el tiempo hasta convertirse en voluntad colectiva y mayoritaria.

Nuestro movimiento ha trascendido porque surge de ideales y principios, se rige por ellos y no limita su propósito a un simple cambio de gobierno, sino que tiene como objetivo superar para siempre el régimen corrupto y despiadado que prevalecía.

Se trata de un desafío mayor, pero de algo verdaderamente fecundo, de construir una patria nueva, más justa, próspera, democrática, libre, pacífica, fraterna y soberana.

Hoy, a 12 meses exactos de esa hazaña colectiva, estamos aquí para reafirmar nuestro compromiso de no fallarle al pueblo de México. Venimos a rendirles cuentas con absoluto apego a la verdad. Con lo conseguido en siete meses bastaría para demostrar que el cambio de gobierno no ha sido más de lo mismo; que, por el contrario, está en marcha una profunda transformación de la vida pública de México.

En esta ocasión, para explicar cómo vamos, no voy a detenerme en la elaboración de ideas y conceptos, sino que iré al grano, a lo concreto. Siempre he pensado que la política es, entre otras cosas, pensamiento y acción, pero ahora son tiempos de hechos, no de palabras, como decía el revolucionario mexicano que más admiro, el general Francisco J. Múgica.

Empiezo por informarles que ya no se tolera, ni se permite la corrupción desde la Presidencia de la República. Están prohibidos el nepotismo, el amiguismo, el influyentismo y cualquier otra práctica propia del antiguo régimen.

Se redujo el robo de combustibles en 94 por ciento; y con eso nos vamos a ahorrar 50 mil millones de pesos. Se resolvió el problema de abasto de gasolinas y, como ya dijimos, prácticamente se acabó con el famoso huachicol.

La corrupción y el fraude electoral fueron reclasificados como delitos graves.

Ya se canceló la condonación de impuestos a potentados e influyentes.

Desapareció el Estado Mayor Presidencial; y los ocho mil elementos de élite que cuidaban al presidente, pasaron a la Secretaría de la Defensa Nacional y ahora muchos a la Guardia Nacional para proteger al pueblo. Al presidente lo cuida la gente.

Sigo recorriendo el país sin guardaespaldas, porque considero que quien lucha por la justicia no tiene nada que temer.

También dejó de existir el Cisen y los opositores a nuestro Gobierno no son espiados como era antes.

Se suprimió la pensión de cinco millones de pesos mensuales a los expresidentes de la República.

Ya no hay atención médica privada ni cajas de ahorro especial para los altos funcionarios públicos; sólo con estas dos medidas nos ahorramos 10 mil millones de pesos.

No se han comprado vehículos nuevos para funcionarios públicos; por el contrario, se vendió la flotilla de camionetas y carros de lujo, y lo obtenido se entregó a dos municipios pobres de Oaxaca.

Bajaron los sueldos de los altos funcionarios públicos y aumentaron los de los trabajadores de base y sindicalizados.

Ya nadie gana 700 mil pesos mensuales como sucedía en gobiernos anteriores. Ahora ningún funcionario puede recibir más que el presidente de la República y yo me reduje el sueldo a menos de la mitad de lo que ganaba el expresidente Peña.

Aumentó el salario mínimo en 16 por ciento, algo que no ocurrió en los 36 años del periodo neoliberal.

Están en venta 72 aviones y helicópteros que usaban funcionarios públicos. También está en subasta en California bajo la supervisión de la ONU, el lujoso y extravagante avión presidencial.

Todo lo confiscado a la delincuencia común y a la de cuello blanco se regresa a la gente a través de una institución denominada Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.

Se redujo el gasto en publicidad del gobierno en 50 por ciento, lo que representa un ahorro de cuatro mil millones de pesos.

Se realizó la compra consolidada de medicamentos para el segundo semestre de este año 2019 y se obtuvo un ahorro de dos mil 700 millones de pesos.

Hasta hoy en compras del gobierno hemos obtenido ahorros por 113 mil millones de pesos.

No hemos aumentado impuestos en términos reales, y no se han creado impuestos nuevos.

No ha crecido ni crecerá la deuda pública.

La inflación ha bajado de 5.3 a 4.3 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Amigas y amigos: Este proceso no tiene retorno. Ni un paso atrás. Nada de titubeos o medias tintas. Una cosa es actuar con prudencia, evitar la confrontación y garantizar las libertades que son sagradas y otra cosa muy distinta es la indefinición.

Nosotros somos auténticos, pacifistas y transformadores al mismo tiempo. En la defensa de las causas de la honestidad, la justicia y la democracia no somos moderados, somos radicales.

En estos tiempos, como decía Melchor Ocampo, el moderado es simplemente un conservador más despierto. Seamos cada vez más fieles a los anhelos y a las esperanzas que tiene el pueblo de México en un cambio verdadero.