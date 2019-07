Piden organizaciones reconsiderar cancelación de estancias

Más de mil 500 organizaciones de la sociedad civil, estancias infantiles y padres de familia rechazaron las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por la cancelación del programa de apoyo a Estancias Infantiles.

Mediante una carta los firmantes, entre los que se cuenta la organización Causa en Común, recordaron que en campaña, el ahora Presidente de la República usó los derechos fundamentales y se comprometió con proteger a las personas en situación de mayor vulnerabilidad para lograr un cambio en el país. Por ello, calificaron de alarmante la cancelación del programa de estancias infantiles.

"Esa medida fue una clara y flagrante violación a sus derechos humanos y al principio de progresividad de los mismos, consagrado en el artículo 1o constitucional, y por ello nos sumamos y celebramos la actuación de los operadores jurídicos que, desde el Poder Judicial de la Federación, han protegido estos derechos a través de diversas resoluciones de juicio de amparo", señala el documento.

"Respaldamos la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y su recomendación en contra de la cancelación de este programa". Consideraron inadmisibles e incongruentes los ataques del presidente contra la CNDH al calificar como aberrante la recomendación emitida por dicho organismo para que la Secretaría de Bienestar pague retroactivamente los recursos del programa de Estancias Infantiles.

"De nueva cuenta, la incongruencia: en reiteradas ocasiones, el propio presidente afirmó que aceptaría todas las recomendaciones que emitiera la CNDH. Ahora, no sólo no respeta derechos fundamentales, no sólo no cumple su palabra para respetar las recomendaciones de la Comisión, sino que ataca a una institución que se creó literalmente con sangre y grandes sufrimientos, y con el esfuerzo y sacrificio de innumerables mexicanas y mexicanos", indica la carta. "Emprender una embestida contra la CNDH es un atentado contra los derechos humanos de todos, y contra la democracia, que también es de todos".

Hicieron un llamado al gobierno federal para que rectifique su actuación y cumpla con su compromiso de aceptar todas las recomendaciones de la CNDH y que “en lugar de aplicar medidas regresivas en materia de derechos humanos y atacar a instituciones que son patrimonio y orgullo de México, cumpla con su obligación constitucional de proteger y ampliar esos derechos".

Ayer domingo, más de 500 organizaciones de la sociedad civil también pidieron al titular del Ejecutivo federal que rectifique sobre su postura con relación a la recomendación de la CNDH.

La semana pasada, EL UNIVERSAL informó que un juez federal en Chihuahua concedió el primer amparo contra la cancelación del programa de Estancias Infantiles a una madre de familia y una responsable de un centro de este tipo.

La resolución ordenó a la Secretaría de Bienestar entregar los recursos para beneficiar a las quejosas conforme a los montos y reglas aplicables en 2018.