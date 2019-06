Coahuila 'sin capacidad' para entrada masiva de migrantes: MARS

El gobernador Miguel Riquelme Solís afirmó hoy viernes que en el estado de Coahuila "no hay capacidad" para enfrentar una llegada masiva de migrantes en el futuro, aunque por el momento las cantidades que se tienen de ese tipo de personas en la entidad aún son "bajas".

"A ver, no hay capacidad, esa es la realidad, que el estado, ni los municipios fronterizos tienen la capacidad para enfrentar un fenómeno del cual están hablando con esa naturaleza, sin embargo, pues en albergues, en comida, en atención y en materia de salud temporal, sí podemos nosotros ir dándole causa, que eso es lo que estamos nosotros planeando, porque no hay otra forma, si realmente se dan los números que se tienen previstos, pues no habría forma de poder albergar una cantidad superior a los 2 mil migrantes, ni en Piedras Negras, ni en Acuña".

Riquelme se refirió a versiones que se manejan en redes sociales y medios de comunicación en los que se habla de 4 mil migrantes ya en la entidad, señaló que "es complicado" verificar dicha cantidad, ya que se trata de un flujo de arribos parecido al "goteo", en el que los migrantes llegan individualmente o en pequeños grupos, pero son sólo unos días los que se quedan para luego pasar hacia Estados Unidos, o en la mayor parte de las ocasiones, ser deportados por las autoridades.

Señaló que utilizan a elementos de seguridad en el estado para controlar la actividad de los migrantes en el marco de la ley, pero también para que se eviten tragedias en la frontera con los Estados Unidos, como la ocurrida esta semana en Tamaulipas, donde un joven padre salvadoreño y su pequeña hija de un año y medio murieron ahogados en el Río Bravo.