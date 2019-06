Procuradores definen relación con Guardia Nacional y competencias

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, reconoció que entre las procuradorías y la Guardia Nacional es fundamental "establecer quién, qué y cuáles son las funciones de cada quién y cómo nos podemos ayudar, pero no hacer el trabajo de otros, ni vamos a invadir las funciones de prevención del delito”.

Admitió que uno de los temas fundamentales a tratar que propusieron los procuradores del país fue la relación con la Guardia Nacional, para tener una visión clara sobre competencias, resultados y obligaciones.

Durante la inauguración de la XLI Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), aclaró que “tampoco vamos a aceptar tener tareas que no nos corresponden, vamos a trabajar juntos, pero con una claridad absoluta de responsabilidades y funciones”.

Reveló que, en una reunión previa a este encuentro, los procuradores del país encontraron que hay asuntos “realmente muy importantes en este momento para discutirlos, sobre todo con los representantes de la Guardia Nacional”.

Esta agenda, dijo, permitirá obtener una visión muy clara de competencias, resultados, obligaciones y capacidad de poder dar a la sociedad la respuesta que está esperando.

En esta reunión se trazarán objetivos muy prácticos, “con deseos de resolver problemas inmediatos que estamos viviendo y que nos obligan a tener una respuesta muy eficaz y sobre todo dentro de un marco jurídico muy claro”, indicó ante procuradores y fiscales de todo el país.

Destacó además la representación del más alto nivel de la Guardia Nacional, “para que lleguemos a un diálogo que realmente nos permita resolver el problema que va a enfrentar el país a partir de este cambio fundamental en la vida, sobre todo en el área de seguridad”.

Dejó en claro que las funciones del Ministerio Público no son funciones de prevención del delito, ni de seguridad pública, sino de recepción de denuncias o querellas, trámite de ellas y judicialización y representación social en los juicios.

“Eso no significa que no tengamos una relación muy cordial y muy positiva con otras áreas que no forman parte de nuestra tarea”, expresó.

En rueda de prensa posterior a la reunión, el vocero de la CNPJ y fiscal general de Oaxaca, Rubén Vasconcelos, enumeró que entre las facultades y atribuciones de las fiscalías y procuradurías se encuentran verificar las actuaciones de investigaciones urgentes que realice la Guardia Nacional, así como cuando actúe como primer respondiente.

También les corresponde la conducción y mando de investigaciones criminales, actuación como auxiliares en medidas de protección, auxilio en cumplimiento de mandatos judiciales y ministeriales, verificar la debida realización de técnicas de investigación, la cadena de custodia y disposición de bienes asegurados, entre otras.

Además solicitar el auxilio de la Guardia Nacional para aplicar medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido.

En las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), destacó que para ello es importante la investigación inicial donde las procuradurías y fiscalías junto con la Guardia Nacional tengan una relación interinstitucional en aras de realizar óptimas carpetas de investigación.

Por otra parte, se precisó que las funciones de prevención del delito, así como las funciones policíacas, corresponden a la Guardia Nacional y a las policías locales y municipales del país.

En cuanto a sus obligaciones están la prevención del delito y los derechos presentar a los responsables que encuentren en flagrancia o las denuncias que crean correspondientes ante la autoridad del Ministerio Público, abundó.

Asimismo es obligación de la Guardia Nacional investigar la comisión de delitos bajo la conducción y mando del Ministerio Público competente en el ejercicio de esa función; en este contexto, el INEGI presentó una estrategia para fortalecer la Estadística Nacional en Procuración de Justicia, que coordinará el Instituto y que será implementada en la FGR.

En su oportunidad, la procuradora general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, dio a conocer que en la reunión de la Conferencia también se refrendó el compromiso de que toda muerte violenta de mujer sea investigada bajo el protocolo de feminicidio.

Anunció que se convocó a una asamblea plenaria extraordinaria para establecer bases de una estrategia nacional y atender los homicidios dolosos y los demás delitos relacionados con la delincuencia organizada, reconociendo cada autoridad municipal, estatal y federal su responsabilidad.