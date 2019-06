A fiscalías no les corresponde prevenir delitos: Gertz Manero

Ante el cambio institucional que vive el país en el área de seguridad, con la creación de la Guardia Nacional, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, aclaró que a las fiscalías y procuradurías del país no les corresponden funciones de prevención del delito y de seguridad pública.

"Son funciones de recepción de denuncias o querellas, trámite de ellas y judialización y representación social en los juicios", puntualizó al inaugurar la 46 Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia en la Ciudad de México.

Lo anterior, subrayó el fiscal, no significa que las fiscalías y procuradurías no tengan una relación con otras áreas que no forman parte de su tarea.

"Parece que hay, y eso es lógico, toda una serie de antecedentes de que el sistema de procuración de justicia formaba parte de una acción del Ejecutivo, lo cual no es compatible ni con artículo 21 de la Constitución ni con el 14 ni el 16", indicó.

Dijo que, afortunadamente, ya se hicieron los cambios pero para que trasciendan, "los vamos a repetir hasta que sea necesario".

"Esto es fundamental para establecer qué, quién y cuáles son las funciones de cada quien y cómo nos podemos ayudar. No hacer el trabajo de otros, ni vamos a invadir las funciones de prevención del delito ni tampoco vamos aceptar tener tareas que no nos corresponden ", apuntó.

Durante la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, los fiscales y procuradores del país abordaron temas relacionados con las competencias de la Guardia Nacional con la Fiscalía General de la República y fiscalías y procuradurías de los estados.