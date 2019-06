Acusa Clouthier a Labastida de estar involucrado en proyecto de fertilizantes

La diputada federal Tatiana Clouthier insistió que el ex gobernador de Sinaloa, Francisco Labastida, está involucrado en el proyecto de la planta de fertilizantes que construirá Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en el municipio de Topolobampo, a lo que el exmandatario reviró "que presente pruebas de la acusación".

En entrevista en un programa radiofónico el excandidato a la presidencia de la República negó los señalamientos de la diputada a quien dijo le “regalaría unos lentes”.

“Lo que dijo es una total y absoluta mentira, si ella puede aportar alguna prueba de mi participación, le regalo unos lentes para que lea bien”, expresó.

Aseguró que su único vínculo con el proyecto es que brinda asesoría y consultoría en materia energética, por parte de su despacho legal.

“El capital de la empresa es 100 por ciento suizo-alemán, no participo yo, no participa el exgobernador (Mario López Valdez) simplemente no participa ningún mexicano, ellos tienen el proyecto de aliarse con un grupo económicamente poderoso y con quien hagan sinergia para desarrollarse”, manifestó.

Al respecto, Tatiana Clouthier le contestó en Twitter mostrando entrevistas a Labastida que respaldan que el exmandatario sinaloense sí está involucrado en el proyecto.

“Además de lentes, Labastida necesita algo para la memoria. Sobre la planta de fertilizantes en #Topolobampo #BahíaOhuira #Sinaloa. El proyecto fue autorizado en la administración anterior”, escribió la diputada federal.

El proyecto de la planta de fertilizantes en el municipio de Topolobampo comenzará en octubre de este año y de acuerdo con el director de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) Arturo Moya a finales de 2022 producirá 800 mil toneladas anuales.