Justifica AMLO ausencia de titular del INM a comparecencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM) se encuentra "ocupadísimo" revisando la estrategia de contención de migrantes, por lo que pudo haber sido el motivo por el que ayer jueves no asistió a comparecer a la Cámara de Diputados.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal informó que los migrantes rescatados, -entre ellos más de 70 eran menores de edad- que estaban encerrados en la caja de un tráiler en Veracruz y que fueron rescatados por la Policía Federal, estaban a punto de fallecer.

"Garduño no me planteo eso [no haber asistido a la Cámara de Diputados], me imagino. Es que anda ocupadísimo, no quiere decir que los diputados no trabajan, pero Garduño sí está trabajando, entonces a veces tiene que optar porque hay quienes están en la politiquería y se tienen responsabilidades. No me dijo nada, pero si tenemos que acudir a las comparecencias, es nuestra obligación".

"Imagínense, toco madera, pero sucede una desgracia mayor con migrantes. Nosotros ayer rescatamos a migrantes que estaban a punto de fallecer en la Costa de Veracruz, tenemos la gran responsabilidad de protegerlos, de cuidarlos, de salvarles la vida, mientras otros ahí, están a en la politiquería", señaló.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Policía Federal rescataron ayer a 134 migrantes -71 menores de edad, 36 hombres y 27 mujeres- que estaban encerrados en la caja de un tráiler abandonado en la carretera 180 de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, a las 8:00 de la mañana de ayer, la Policía Federal, Estación Tuxpan, recibió una llamada del Servicio de Emergencia 911 en el que se reportó abandonado un tractocamión con una caja refrigerada en la localidad de Ozuluama y del cual se escuchaban gritos de auxilio.

Al llegar los elementos federales rompieron los candados de seguridad y dejaron salir a las personas que requirieron servicios médicos por presentar deshidratación.