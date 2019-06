Ratifica AMLO confianza en fiscal que comparte abogado con Emilio Lozoya

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ratificó este viernes su confianza en el fiscal general Alejandro Gertz, pese a que tendría el mismo abogado que Emilio Lozoya, el prófugo exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador fue interrogado por un reportero sobre si es posible confiar en el fiscal cuando hay varios personajes, como Lozoya, que están prófugos de la justicia.

El mandatario argumentó que en la Administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) no se había emitido una orden de aprehensión contra el exdirector de Pemex. "Ya se hizo. Que está prófugo es ya otro asunto. Pero esto marca la diferencia", sostuvo.

La Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Gertz, solicitó y obtuvo el mes pasado de un juez una orden de arresto contra Lozoya por las irregularidades detectadas en la compra de una planta de fertilizantes por parte de Pemex cuando este encabezaba la empresa estatal (2012-2016).

"No hay impunidad tolerada, y sí le tengo la confianza al fiscal general. Creo que es un hombre recto que no va a proteger a grupos de intereses creados", dijo López Obrador.

Sobre la lentitud para llevar a juicio a los sospechosos de delitos, señaló que aunque "quisiéramos todos que se fuese más eficaz, son procesos que se tienen que llevar a cabo".

"No puede haber juicios sumarios. Se tienen que garantizar los derechos de los ciudadanos, hasta de los presuntos delincuentes. Es un Estado de derecho", abundó.

Al preguntársele si el fiscal debiera renunciar a su representación legal dado que en días recientes se reveló que comparte abogado con Lozoya, el mandatario replicó: "El podría decidir. Es una institución autónoma. No me queda hacer recomendación en este sentido. Además, no creo que sea ilegal".

"Pero puede ser inmoral", insistió el reportero. "Sí, eso sí. Pero eso le corresponde resolverlo a él", contestó el presidente.

El pasado 26 de mayo, Javier Coello, abogado del exdirector de Pemex, negó en conferencia de prensa cualquier conflicto de interés pese a que él mismo y su hijo, también abogado, defendieron al actual fiscal general y lo representaron en un caso familiar en 2015.

También pidió que declare ante un juez el expresidente Peña Nieto como testigo, para proporcionar información sobre el caso de corrupción que involucra a su defendido.