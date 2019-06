Fuundec espera más que una disculpa

La asociación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec) manifestó que si bien una disculpa pública por hechos acontecidos en Allende, significa un reconocimiento de la responsabilidad por parte del Estado, no es suficiente para otorgar justicia por los crímenes, por lo que solo queda en un acto de simulación.

A través de un comunicado Fuundec manifestó que el Gobierno de Coahuila realizó el acto de Disculpa Pública a 43 víctimas a raíz de la recomendación (10VG/2018) emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Lo anterior por graves violaciones a los Derechos Humanos, relacionadas con los hechos acontecidos del 18 al 20 de marzo de 2011 en el municipio de Allende, así como por detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas cometidas con posterioridad a dicho evento.

Destacó que respetan la decisión de las familias que aceptaron participar en el acto, sin embargo, como asociación no estuvieron presentes.

"Las familias no necesitamos una disculpa que en nada alivia nuestro dolor, mucho menos lo sana; no contribuye en nada para salir del infierno que hemos vivido todos estos años. No estamos dispuestas a que se justifique la desaparición con otro acto de simulación. Aceptar una disculpa es aceptar que lo que ha pasado está bien, que tenemos que conformarnos y resignarnos a que no estén nuestros familiares", destacaron

Añadieron que no es normal que existan desapariciones y no se ha aceptado la idea de que no vuelvan a casa.

"Basta ya de actos protocolarios para la foto. Nuestros seres queridos no pueden seguir esperando a que sigan y sigan actos protocolarios con letanías de cifras maquilladas y manipuladas para continuar la farsa de que si están buscando ¿dónde están? Los seguimos buscando y necesitamos, somos miles de familiares quienes les esperamos, ¿Una disculpa señores? Si se llevaron parte de nuestra vida y corazón. ¡Los queremos de regreso y los queremos vivos!", expusieron

Destacó que si bien una disculpa es un signo de reconocimiento de la responsabilidad por estos crímenes, no puede ser un acto aislado, ni inicial, pues se deben integrar investigaciones que permitan conocer la verdad y fincar responsabilidades.