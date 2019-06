Aprueba Cabildo de Piedras Negras estado financiero de mayo

Los integrantes del Ayuntamiento de Piedras Negras sostuvieron la segunda sesión ordinaria del mes de junio, durante la cual se presentaron, analizaron y llevaron a votación un total de seis puntos en el orden del día, entre ellos el estado financiero correspondiente al mes de mayo.

Sebastián Guerra Ávila, tesorero Municipal, presentó la información a los movimientos financieros del mes, donde detalló que en mayo percibieron ingresos totales por un total de 74 millones 610 mil pesos.

Mientras que en el rubro de egresos, que dan un total de 40 millones 922 mil pesos que restados a los ingresos, que dan una diferencia, que representa un ahorro en el periodo de mayo, de 33 millones 688 mil pesos. Lo cual fue aprobado por mayoría.

"Adicionalmente, tenemos egresos comprendidos en los siguientes tres capítulos que son las adquisiciones, un millón 231 mil, la inversión pública tres millones 337 mil y amortización de la deuda 743 mil pesos, sumadas estas tres cifras a los gastos y otras perdidas dan un total del egreso presupuestal de 46 millones 232 mil pesos, que restado a los ingresos no da un remanente positivo para este periodo de 28 millones 377 mil pesos", precisó Guerra Ávila.

En el siguiente punto, el Ayuntamiento de Piedras Negras, aprobó por unanimidad la propuesta emitida por el Congreso del Estado para adicionar un párrafo sexto y recorrer los siguientes al artículo 7 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza.

También se aprobó la propuesta del alcalde Claudio Mario Bres Garza, de formar una comisión de regidores para que valoren la situación del relleno sanitario, emitan un dictamen posterior al estudio y análisis de la situación extrema del predio contiguo al basurero.

Dicha comisión estará conformada por el décimo primer regidor, Rodolfo Javier Carranco Rosales, el síndico de minoría Juan Olvera Velázquez, así como a los integrantes de la Comisión de Ecología e Imagen Urbana.

Durante la sesión de cabildo, también se aprobó enviar a la Comisión de Educación y Eventos Cívicos, la solicitud para que el presidente municipal celebre y suscriba un convenio de colaboración a nombre del Republicano Ayuntamiento de Piedras Negras con el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, por conducto de la Secretaría de Educación.

"La Secretaría de Educación Pública nos está solicitando la desincorporación del activo municipal, que este Ayuntamiento apruebe en donación simple y gratuita; 53 activos municipales que son 53 predios donde están instaladas esta cantidad de escuelas. No me aventuraría a decir que producto de que nosotros vamos a entregar al Estado estas propiedades, se vaya a hacer en éstas 53 escuelas algo adicional que no conozco y que luego no nos vayan a comprometer a nosotros", refirió Bres Garza sobre el tema.

Otro de los puntos autorizados por el Cabildo de Piedras Negras, fue el cambio de uso de suelo de Habitacional con densidad H-4 a Comercial y de Servicios, de un predio ubicado en la calle Guadalupe s/n, entre las calles Insurgentes y Riva Palacio, con una superficie de 343.5 m2 de la colonia Juárez de esta ciudad, para la construcción de locales comerciales.

Y el último punto aprobado por unanimidad de los integrantes del Cabildo de Piedras Negras, fue el dictamen presentado por el coordinador de Transporte Municipal, referente a veinte solicitantes de cédula de conductor para operador de vehículo del servicio público municipal.