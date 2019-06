Demandan fiscal especial para Caso Ayotzinapa

Alrededor de 200 familiares y compañeros de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa se manifiestan afuera de la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) para exigir que se nombre de manera inmediata un fiscal encargado para investigar el caso y advirtieron que si su demanda no se atiende pronto, realizarán "cosas violentas".

Con pancartas y gritos como "¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!", los manifestantes, la mayoría estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, demandan que la FGR ponga atención al caso y no lo olvide.

Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, afirmó que la Fiscalía debe de nombrar de inmediato un fiscal para este caso "porque es un acuerdo en la cláusula cuarta del decreto presidencial que se emitió el 3 de diciembre de 2018. Es una obligación por ley porque en el decreto publicado el 4 de diciembre del Diario Oficial de la Federación se señala el nombrar a un fiscal".

"Nos reunimos con Alejandro Gertz Manero, ya como Fiscal General de la República, y se comprometió a que a más tardar en marzo se tendría un fiscal, cosa que no ha ocurrido. Ya vamos para medio año de que el gobierno federal entró en funciones, medio año en la que hemos estado esperando pacientemente este nombramiento y ya nos urge ese fiscal".

Al tomar la palabra, Joaquina García, madre del normalista Martín Sánchez García, quien tenía 19 años cuando desapareció, declaró que si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no nombra un fiscal "vamos a hacer cosas violentas. No hemos hecho protestas porque el Presidente nos dijo en campaña que confiáramos en él, pero en seis meses no ha nombrado un fiscal. Si no lo nombran, vamos a volver a protestar, a luchar como cuando estaba el gobierno de Enrique Peña Nieto".