Obrador se define 'admirador' de la obra de Jesucristo

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, donde vivió el ex presidente Benito Juárez, el presidente Andrés Manuel López Obrador se definió como admirador de la obra de Jesucristo, quién defendía a los más pobres y a los oprimidos.

El mandatario refirió que ayer una periodista le preguntó cuál es su religión. "Pues soy seguidor de Jesucristo porque defendía a los pobres y estaba a favor de los oprimidos, en esa religión, le decía, tenemos prohibido permitir la corrupción y en esa religión me prohíben los lujos y la fantochería y esto lo digo porque dicen que por esta religión no canto el Himno Nacional, pues eso no me lo prohíben".

Luego a pregunta de un reportero sí su religión era la católica, como lo han mencionado sus biógrafos, dijo:

"Si, pero miren yo soy respetuoso de todas las religiones, de todas y como decía Ignacio Ramírez, El Nigromante, yo me hincó donde se hinque el pueblo, soy respetuoso de todas las religiones y creo que creyentes y no creyentes tenemos principios y nos guiamos por una filosofía y un ideal siempre se pone por delante".

El titular del Ejecutivo expresó que admira la obra de Jesús porque se definió a favor de los pobres y "por eso lo espiaban y por eso lo crucificaron, dio la vida por los desprotegidos es bellísima esa forma de vida esa filosofía y doctrina".