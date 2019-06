Gobierno federal presenta plan contra defraudación fiscal

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció este martes su habitual conferencia con medios de comunicación, desde Palacio Nacional, en la que se presentó el plan del Gobierno federal para terminar con la defraudación fiscal, particularmente, con el "huachicoleo de facturas".

Primeramente, al inicio de su mensaje, López Obrador aseguró que hay libertad de expresión, que se puede cuestionar y que se acabó la era de los "intocables".

"No debe de haber intocables, ya se acabó el régimen en el cual no se podía tocar al intocable, es decir no se podía hacer un cuestionamiento, un señalamiento a un juez, un magistrado, un ministro, un gobernador", dijo.

Además, reiteró que ya no está permitida la corrupción en el gobierno y citó en específico el tema de Petróleos Mexicanos, donde descartó que exista corrupción en mandos superiores de esta empresa.

También, el mandatario volvió a defender las consultas a mano alzada que ha realizado en sus eventos, como la que hizo en Gómez Palacio sobre el Metrobús, y dijo que éstas le permiten conocer el sentir del pueblo.

En la segunda parte de la conferencia, tal como lo anunció y tras responder cuestionamientos de la prensa, se detallaron algunos puntos del plan que pondrá orden para evitar el problema de la evasión, defraudación fiscal y el "huachicoleo de facturas".

En éste, según informó previamente López Obrador, no se contempla aumentar ni crear nuevos impuestos.

Posteriormente, la directora del SAT, Margarita Ríos-Farjat, dio a conocer una investigación que se ha hecho en contra de los llamados "factureros".