Suman 426 fosas en cinco meses

Desde el 1 de diciembre que entró en funciones el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas ha localizado 426 fosas clandestinas con un total de 551 cuerpos, principalmente en Veracruz, Sinaloa y Guerrero.

Durante el informe de trabajo en Palacio Nacional encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana Osuna dio a conocer lo que calificó como los "datos del terror", ya que se han encontrado también 207 sitios de inhumaciones clandestinas en estados como Sinaloa, Guerrero, Chihuahua y Zacatecas.

Las 426 fosas clandestinas se han ubicado en Veracruz, Colima, Sinaloa, Sonora, Guerrero, Chihuahua, entre otros estados en los que también se han encontrado a 551 cuerpos.

Los municipios con mayor sitio de inhumaciones son Mazatlán, Ciudad Juárez, Acapulco, Tecomán y Río Blanco; mientras que los municipios con más fosas clandestinas son Úrsulo Galván, Tecomán, Cajeme, Acapulco y otros.

"Los retos son titánicos como lo es la dimensión del problema", sostuvo Quintana Osuna.

Karla Quintana indicó que también se ha trabajado de cerca con familiares de las víctimas, y que entre julio y agosto se tendrá y se presentará el Plan de Búsqueda.

Comentó que en julio y agosto se reunirán con las familias para presentar y planear el Plan junto con ellas. "Ellas son quienes tienen la mayor información y quienes han exigido por años búsquedas regionales".

Desde esta comisión se realiza un sistema de registro, no una simple lista, subrayó, pues no se quiere tener solo una lista de personas; detalló que ese registro no será llenado únicamente por la fiscalía.