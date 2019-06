Área comercial está en abandono: comerciantes

Comerciantes de Matamoros manifestaron la necesidad de aplicar obras de mejoramiento en el primer cuadro de la ciudad, pues es evidente que se tienen en el abandono, pues falta limpieza, las banquetas deterioradas y las rampas para personas con discapacidad también se encuentra en mal estado y falla el alumbrado público.

“Es que ahorita por desgracia, los funcionarios no tienen capacidad, no saben a lo que vinieron, no le ponen ganas y hay que ver el Centro como está”, dijo uno de los comerciantes.

Dijeron que desde hace dos años que no se le hace ninguna mejora, pues como se recordará el dinero de los parquímetros se destinaría para obras en el Centro, pero el problema es que tampoco se atienden cosas tan elementales como la recolección de basura o la reparación del alumbrado público.