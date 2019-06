Becas Fonca seguirán, señalan

La secretaria ejecutiva del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), Marina Núñez Bespalova, aseguró que las becas de este organismo seguirán y que están abiertos a críticas que permitan mejorar sus mecanismos.

Ello, luego de que se revelara que hay creadores que han recibido hasta en seis ocasiones los apoyos de las becas del Fonca, lo que generó que aristas de diferentes disciplinas expresaran su preocupación de que estos estímulos concluyan.

"La postura del Fonca es la misma que la de la Secretaría de Cultura; Notimex está ejerciendo su libertad de expresión, su liberad de poner sobre la mesa algunos temas que pueden ser materia de discusión y que hasta cierto punto puede ser sano", aseveró.

La funcionaria recordó que desde hace 30 años este Fondo ha buscado que artistas y creadores se sostengan y trabajen más allá de las normas que dicte un mercado cultural, lo que ha dejado buenos resultados.

"No puedes tu concebir ahora el escenario cultural de México sin todas las obras que se han producido desde los apoyos del Fonca; tenemos grandes escritores, pintores, músicos que han surgido del Fonca y eso a lo mejor no se ve porque nunca se anuncia, porque no siempre se coloca un logotipo donde se tiene que colocar, pero no importa porque prácticamente a quien pueda citar, reconocido en México o fuera del país, proviene casi siempre de un apoyo del Fonca", destacó.

Núñez Bespalova afirmó que las becas son un mecanismo funcional que tiene el Estado desde hace muchos años, el cual "vamos a preservar, pero eso no quiere decir que no tenga que tener algún tipo de ajuste, alguna reorganización; estamos trabajando en eso".

Recordó que prácticamente todos los años hay alguna discusión sobre el organismo lo que suele tener como resultado alguna conclusión que beneficia al Fondo para la Cultura y las Artes, ya sea en sus mecanismos de otorgamiento de becas o en algunos puntos a mejorar.

"Entonces en esa postura estamos: en mejorar el mecanismo, en hacerlo más transparente en algunos de sus engranajes y sobre todo, lo básico; no poner en tela de discusión que estas becas se van a terminar. La propia secretaria de Cultura lo ha ratificado varias veces, hay beca para largo, tenemos un presupuesto asignado que se va a ejercer de acuerdo a ciertas reglas que tenemos", subrayó.

La funcionaria también agradeció que la comunidad cultural se manifieste respecto al tema, ya que son derechos adquiridos los que defienden. No obstante, pidió tranquilidad ya que de parte del Fondo y de la Secretaría de Cultura existe disposición para seguir colaborando.