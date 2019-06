Los que no más no logran coordinarse son los muchachos de las dependencias de seguridad pública del Ayuntamiento de Torreón, ni sus áreas de comunicación. Cuentan nuestros subagentes, disfrazados de radio descompuesta en la oficina de lujo del jefazo de la policía, que tras la brutal y deplorable agresión a un agente de tránsito de 63 años de edad por parte de tres inconscientes “ciudadanos”, entre ellos dos menores de edad, luego de que el elemento auxiliara a una mujer que pedía apoyo al ser perseguida por los sujetos, los preventivos lograron detener a los delincuentes. Lo extraño fue que, a pesar de la gravedad de lo sucedido la noche del pasado domingo, hasta este jueves las autoridades informaron y a medias, al momento de cuestionar sobre los agresores, la dependencia a cargo del jefazo Primo Cervantes se limitó a decir que apenas se enteraban y eso porque el suceso paso a ser público. Como de costumbre, la prensa incómoda buscó al director de Tránsito y Vialidad de Torreón, Pedro Luis Bernal, para preguntar por la salud de su subordinado; el director solo atinó a decir que el elemento ya cuenta con asesoría legal, y que no podía dar más detalles porque en ese momento se encontraba descansando. Funcionario al fin.

Y ya que hablamos de los muchachos de Tránsito y Vialidad, tal parece que la moral de los agentes está a la baja, no solo por la falta de medidas de seguridad para que cumplan con su chamba. Recordemos que hace poco más de un mes, gracias a un video quedó registrada la golpiza que otro desquiciado le proporcionó a un agente, ahora, una segunda agresión física queda al descubierto, también parece que las condiciones técnicas de los vehículos y patrullas con las que los agentes salen diariamente empeoran, sin que logren encontrar respuesta de don Pedro Luis, quien ahora imparte castigos a diestra y siniestra a los indisciplinados que les dé por exigir repuestos para las motos o les dé por quejarse de las condiciones de su patrulla. Esto a pesar de la efectividad de esta dirección en materia recaudatoria... perdón, operativa; incluso se han vuelto tan implacables que en los operativos del alcoholímetro algunos conductores pasados de copas prefieran huir a toda velocidad aunque provoquen choques fatales como el ocurrido el fin de semana pasado, donde una camioneta que intentaba evadir el filtro terminó cobrando la vida de un taxista en la carretera Torreón-Matamoros.

Como si se encontraran en una especie de carrerita para ver cuál dependencia municipal capta mayores ingresos, la que sigue muy de cerca a Vialidad es la que dirige el ex activista social Aldo Villarreal Murra, quien desde que llegó a la oficina de Ordenamiento Territorial y Urbanismo ha repartido multas al por mayor. Nuestros subagentes, que todo lo oyen, nos reportan que la dependencia ha capitalizado muy bien la reciente tromba que dejó varios árboles y uno que otro espectacular en el suelo. A los empresarios que perdieron sus anuncios publicitarios se les ha convertido en un verdadero viacrucis volver a levantarlos y, pese a que muchos ya han acreditado los peritajes necesarios y están dispuestos a pagar los permisos correspondientes, la gente de don Aldo les hace dar vueltas y vueltas sin fijar una tarifa, mucho menos los artículos del reglamento municipal para esos servicios. Igual les pasa a quienes por una u otra razón fueron sorprendidos haciendo construcciones en sus hogares sin pagar “los derechos” correspondientes al Municipio. Algunos han tardado hasta medio año para continuar con su obra; incluso, algunos inconformes se han dedicado a mostrar cómo vivimos en una ciudad con habitantes de primera y de segunda, porque mientras sobre unos cae todo el peso de la ley por arreglar una banqueta o mejorar la fachada de su casa sin la respectiva licencia municipal, otros, con obras grandes, no rinden ni cuentas, claro, porque los propietarios seguramente tienen la suficiente influencia como para que los inspectores se olviden de sus domicilios.

Tal parece el Simas no más no dio el ancho en el suministro de agua potable en Torreón, nuestros subagentes, disfrazados de telefonistas del Call Center, nos informan que la empresa abastecedora decidió cambiar su giro por el de agencia publicitaria, pues a través de sus plataformas oficiales de redes sociales promocionan mejor el obsequio de boletos para el concierto de Alejandra Guzmán en Torreón, por lo que, a decir de los subagentes, esto representó una burla para los ciudadanos de diferentes colonias que no cuentan con gota de agua, y quienes saturaron el centro telefónico de atención para externar su molestia, señalando que definitivamente el organismo operador ya no tiene pies ni cabeza, pues resulta desatinado las cuentas oficiales para otros fines que no sean difundir información relacionada con el servicio de agua potable, lo que en teoría es el espíritu del Sistema Operador, anomalía que fue evidenciada por los oficiosos regidores de la bancada del PRI durante la última sesión de la comisión de agua potable, donde cuestionaron duramente a representantes del Simas por qué no se daba a conocer a través de esas plataformas información relevante, como por ejemplo los horarios del tandeo a la población, para que los usuarios tomaran las medidas necesarias y almacenaran el vital líquido, sin embargo, los funcionarios se pasaron por el arco del triunfo las recomendaciones quedando de manifiesto que utilizan las tecnologías de información a su antojo y capricho, pues quizá para ellos es más importante que la ciudadanía asista a conciertos, aunque no se bañen.

Y en la reciente inauguración del Centro de Convenciones de Torreón, donde parecía que todo era tertulia y hasta unión en el frente común contra las improvisadas acciones de la Cuarta Transformación, no lo fue tanto, al menos tras bambalinas, pues algunos asistentes tuvieron que ver el tremendo agarrón que se dieron la secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos de Coahuila, Lupita Oryevides, y la recién nombrada subsecretaria de Turismo en La Laguna, María Eugenia Villarreal, pero no crea que por buscar estrategias para potenciar al estado o bajar programas para promocionar la entidad en el país, sino porque las dos querían dirigir el acomodo, recorrido y hasta los canapés que se iban a dar en la ceremonia, con tal de quedar bien frente al ‘góber’ Miguel Riquelme y la comitiva de políticos y empresarios que acudieron al evento. Al final de cuentas la que parece salió ganadora de la contienda fue doña Lupita, quien consiguió que la CANIRAC le ofreciera la degustación gratis de cuanto canapé quisieran. Nuestros subagentes, con doctorado en sospechosismo, se preguntan si el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, ya se enamoró de La Laguna o de plano compró casa por estos rumbos, ya que se ha convertido en un asiduo visitante a nuestras tierras, que si para la inauguración del Centro de Convenciones, que si para la entrega del Premio Estatal de Periodismo, que si para una cosa o para la otra, se le ha visto acompañando en cada evento al ‘góber’ Riquelme, aunque muchos sostienen que desde ya lo están paseando por todos los rincones de la provincia, entre otras cosas, por la edad y el perfil, que lo podrían ubicar como uno de los futuros candidatos a la gubernatura del estado. ¿Será?

Donde siguen tratando de resucitar al enfermo, con las más avezadas técnicas de reanimación, es en el Partido Revolucionario Institucional. Ya no se sabe si les interesan más las grillas nacionales o de plano a nivel local ya no hay qué hacer con el agonizante partido. Cuando todo parecía tomar rumbo y de nuevo tendrían un jefe que llamara a la militancia a la unidad y bla, bla, bla… el jefazo del PRI Torreón, Eduardo Olmos, deja el barco a la deriva para apoyar en Coahuila la candidatura nacional a la dirigencia del tricolor del vapuleado gobernador con licencia de Campeche Alejandro Moreno, quien aún no inicia la contienda y ya resultó revolcado luego de la renuncia del doctor José Narro, una de las pocas figuras del PRI que contaba con cierto respaldo de varios sectores. La pregunta que se hacen muchos es si el exalcalde de Torreón seguirá los lineamientos nacionales de su partido en eso de la renovación, que es no más de nombre, porque aun cuando la presidenta nacional del tricolor, Claudia Ruiz Massieu, habla eufóricamente del nuevo PRI con cuadros jóvenes y figuras morales dignas de abanderar al partido, las fotografías con su tío y consejero espiritual, el expresidente Carlos Salinas de Gortari, no le ayudan mucho que digamos. Nuestros subagentes, disfrazados de lideresa resentida, nos comentan que lo que esperan es que a don Lalo no le dé por revivir al PRI local con figuras como las de Rigo Fuentes, Samir Fernández, Verónica Martínez o Jaime Russek, exdiputados responsables de autorizar la megadeuda en Coahuila y cercanos a los hermanos Moreira.