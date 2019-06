'Puertas abiertas para quedarse o pedir asilo, no para transitar'

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que México tiene sus puertas abiertas para que los migrantes se queden en territorio mexicano, no para que solamente transiten por éste.

Entrevistada al concluir la ceremonia de conmemoración del Día Mundial del Refugiado, la encargada de la política interior del país subrayó que las autoridades mexicanas tienen la disposición para recibir migrantes que quieran quedarse a trabajar en el país, integrarse a la sociedad.

"México está abierto y están sus puertas abiertas para que se queden en nuestro país, para que obtengan un trabajo en nuestro país, para que obtengan visas o permisos de trabajo", declaró.

México, añadió, será siempre un país de refugio y de asilo, una nación hospitalaria.

"Pero si ellos lo único que pretenden es transitar por nuestro país", advirtió, "ese no es nuestro fin ni será nuestra finalidad. Nuestra finalidad es acogerlos aquí, como país hospitalario, no como país de tránsito, eso no puede ser".