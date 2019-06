Almada dirigió a Castillo y Gorriarán

Tras el entrenamiento de ayer de los Guerreros, Guillermo Almada, técnico de los albiverdes, habló acerca de los nuevos jugadores del Santos Laguna.

"Gorriarán fue un pedido nuestro, lo conocemos perfectamente, tuvo un gran año, salió campeón, fue el jugador más valioso en la Liga Húngara, fue uno de los jugadores que proyectamos en River (Uruguay); estamos convencidos y seguros de que será un gran aporte para Santos, tuvo mucha disposición por venir, hace muchos días que está aquí, esperando que solucionara el tema", expresó en conferencia de prensa Guillermo Almada.

Acerca de "La Culebra" Castillo, comentó que no era la primera opción, pero al igual lo conoce, que puede jugar diferentes posiciones en el ataque, con respecto al aparato ofensivo que pretende implementar el timonel uruguayo.

"Fue un jugador determinante allá (Ecuador) y sus actuaciones que provocaron su venta, pero ya queremos tener todo el plantel integrado".

Dijo que, como en cualquier equipo y liga, las negociaciones para la llegada de refuerzos son difíciles y nada sencillas, "uno recomienda jugadores que se tuvieron en el pasado, se analiza que sean buenas personas, profesionales y futbolistas, en el aporte que nosotros queremos".

Y es que al ser futbolistas que ya tuvieron y convivieron, no les fallarán como personas ni como profesionales.

Del zaguero que buscan los Guerreros, explicó: "Estamos en la búsqueda, es un puesto que no abunda mucho, se han tenido negociaciones, pero las pretensiones económicas no han llegado a buen puerto; hay jugadores que nos interesaban, pero no tienen prioridad de venir a México, quieren seguir en Europa, pero estamos en el análisis permanente".

Reconoció que se hace difícil de conseguir los servicios del defensor central que pueda complementarlos atrás, aunque está contento con los juveniles Hernández y Maeda, así como Hugo Isaac Rodríguez y Matheus Dória.

"Debe tener ciertas condiciones que complementen, como buena técnica y lectura de juego, velocidad medianamente aceptable en un futbol que es muy dinámico y rápido, que jueguen con 40 o 50 metros de distancia a sus espaldas".

Almada enfatizó que no tiene otro pensamiento más que participar en la fiesta grande. "A mí nunca me escucharán decir jamás que no me trajeron a fulano o zutano. Mis futbolistas son los mejores, estamos entrenando con gran disposición, con ganas de progresar y superarse, con muchos elementos de las fuerzas básicas".

De la pretemporada dejó en claro que la primera etapa fue muy buena, aunque algunos jugadores sufrieron en los entrenamientos, pero no existe otra manera para llegar al 100.

"Son duros los entrenamientos, pero el beneficio es para ellos. Lo único que me dejará satisfecho es ganar y tener un buen rendimiento, sentirnos bien, jugar mejor que el rival, eso nos dará más margen para ganar".

Para finalizar, dijo que no privilegiarán la preparación para ganar los partidos amistosos programados en el Caribe Mexicano, Estados Unidos y el TSM, ya que esos encuentros los utilizarán como adecuación del equipo rumbo al Apertura 2019 tanto en Liga como en Copa.

Por otro lado, indicó que aunque ha realizado toda la pretemporada con el equipo, Diego de Buen ya no jugará para Santos Laguna, situación de la cual está enterado el mediocampista desde finales del Clausura 2019, por lo que ya se le busca acomodo en otro equipo en el balompié mexicano.

"Diego trabaja con nosotros y muy bien, tiene contrato con el club, por lo que cualquier equipo que se lo lleve se beneficiará; fuimos frontales con él a finales de la campaña pasada para informarle de su situación".

Los Guerreros parten hoy rumbo a Cancún, Quintana Roo para encarar la segunda parte de la pretemporada, donde se programaron dos partidos amistosos y donde podrá palparse la propuesta futbolística de los albiverdes, que de entrada, de acuerdo a lo expresado por el mismo Almada, será vistosa y efectiva, en cuanto a resultados se refiere.

Será el martes 16 de julio por la mañana cuando se presente en el Estadio Corona el uniforme oficial que portará Santos Laguna, además de celebrarse el Ritual de Iniciación Guerrero, con los nuevos refuerzos del conjunto albiverde.

Y es que se pretende que todo el plantel al mando de Guillermo Almada se encuentre completo, tras la gira que realizarán en Estados Unidos, tras la reincorporación de los seleccionados nacionales que juegan la Copa Oro y América.