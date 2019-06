Abortan con pastilla para la gastritis

Jóvenes mujeres utilizan medicamento para la gastritis como abortivos, y no hay modo de detectar cuándo es utilizado el fármaco y cuándo son abortos espontáneos por situaciones naturales.

Esto fue informado por el doctor Jorge Alberto Sepúlveda Marroquín, vocal del Colegio de Médicos Ginecólogos de la Región Centro del Estado, quien reservó el nombre del producto de laboratorio para evitar promover aún más esta práctica.

Expuso que el fármaco provoca en la embarazada un aborto incompleto, y la mujer debe trasladarse a un hospital para concluir con la expulsión del nonato.

Aclaró que los médicos no pueden saber si la paciente que llega con el aborto tomó el medicamento, o sufrió éste por alguna causa no intencional, lo que les impide denunciar cuando se trata de actos intencionados.

No hay manera de detectar si fue provocado o no, "Llegan con un aborto incompleto, la muchacha dice comencé a sangrar y se me vino" explicó, y agregó que no existe una estadística de casos de abortos "incompletos" que llegan a los hospitales públicos o privados.

El fármaco en cuestión, dijo el galeno, se vende sin prescripción médica, es para el tratamiento de gastritis y el de patente, que costaba en un principio 900 pesos, ahora cuesta mil 200, aunque el genérico puede ser adquirido por unos 300 pesos.

Explicó que en el aborto existe el riesgo de que la mujer pueda perder la vida al generarse una hemorragia interna, aunque no se han registrado casos recientes.