Renuncia José Narro a la militancia priista

José Narro Roble decidió bajarse de la competencia interna del PRI y además renunciar al partido.

Ello por considerar que la elección interna es una simulación en la que, además, el presidente de la república en turno tiene la mano metida.

"Hago pública mi renuncia a participar en un proceso viciado (…) pero también mi renuncia al partido en el que milité 46 años, el partido con el que me identifiqué en Reyes Heroles, Colosio y María de los Ángeles Moreno", señaló.

Narro Robles acusó que el padrón de militantes ha sido manipulado para favorecer a un aspirante, en referencia al gobernador de Campeche con licencia, Alejandro Moreno.

Posteriormente, señaló aclaró que no renuncia a luchar por México ya que existen muchas formas de hacerlo "y encontraré la mía", al tiempo que acusó una intervención del Gobierno federal.

Narro consideró evidentes las muestras de que existe un preferido de la cúpula priista, el candidato oficial de los gobernadores y de quien fue, hasta recientemente, el jefe político del partido.

"Por si eso fuera poco, son groseros los indicios de intervención del Gobierno Federal en la misma dirección. Quien hasta hace unos meses declaraba duramente en contra del candidato oficial, hoy lo anima y lo arropa", acusó.

José Narro destacó la necesidad de evitar que las decisiones del PRI las siga tomando el presidente en turno. "Se trata de una farsa que antes de iniciar ya tiene resultado. La trampa está en el padrón, en el crecimiento desmedido de nuevos afiliados en Coahuila, Ciudad de México, Campeche y Oaxaca", alertó.

Refirió que esos nuevos afiliados serán llevados a votar "por quienes llenarán de vergüenza al partido. La trampa está favorecida por los desatinos del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI y por el miedo de hablar con la verdad".

Aseguró que no se quisieron escuchar las preocupaciones y las consecuencias de usar un padrón tramposo y abultado, de favorecer el acarreo y el relleno de las urnas.

Señaló que los responsables "del desastre que viene" tendrán que justificar lo que resulta incomprensible, "de no ser por las debilidades humanas, por pensar en ellos y no en los demás, por avalar la simulación a la que siempre me he opuesto".

José Narro aseguró que el partido y su destino forman parte del problema.

Consideró que México es más grande que un sexenio, "por ello digo que quienes no estamos con lo que pasa en el país, con independencia de preferencias y convicciones, debemos organizarnos para reflexionar, proponer y actuar. Esa tiene que ser la próxima tarea".