Construirán cuartel para Guardia Nacional en Michoacán

Al anunciar la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en el municipio de Zitácuaro, autoridades estatales indicaron que ante la incursión de integrantes de grupos delincuenciales a territorio estatal, la zona limítrofe con el Estado de México será blindada.

El gobernador del estado, Silvano Aureoles, dijo asimismo que en mientras que la Guardia Nacional llega y entra en funciones, será la Policía Michoacán la que se encargue de redoblar la vigilancia en el oriente estatal.

“De inmediato nos desplegaremos en la frontera con el Estado de México”, expresó.

Al poner en marcha la segunda fase del Plan de Seguridad “Más y mejores policías” en el municipio de Zitácuaro, el gobernador afirmó que hay delincuentes que ingresan a Michoacán, cometen delitos y después se esconden en Toluca.

“En esta región no vamos a permitir que siga habiendo incursiones de estados vecinos. No vamos a permitir que vengan a cometer delitos aquí y se vayan al Estado de México a esconder”, dijo.

Señaló que de manera coordinada con autoridades del vecino estado, así como con el Centro Nacional de Inteligencia, se trabajara para detener a estos delincuentes a quienes, dijo, se tiene plenamente identificados; “ya sabemos quiénes son, ya sabemos dónde están, no se nos van a escapar”, añadió.

Apuntó que el gobierno del estado responderá “con todo” a los delincuentes que operan en esta zona del estado por que, dijo, “se han pasado de la raya”

Silvano Aureoles afirmó que los habitantes de Michoacán no pueden acostumbrarse a vivir en la inseguridad y en la violencia, y en este sentido, dijo que se continuará trabajando no solo para combatir los delitos sino para que no haya impunidad.

Respecto a la construcción del cuartel de la Guardia Nacional en esta parte del estado, Aureoles adelantó que se construirá en la comunidad de Aputzio de Juárez, comunidad perteneciente a Zitácuaro, de escasos mil 500 habitantes.