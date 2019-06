Destacan apoyo de CNDH a víctimas

La coordinadora del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej), María Guadalupe Aguilar Jáuregui, dijo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) está haciendo un buen papel en cuanto al apoyo que le da a las víctimas.

En entrevista con Notimex, la activista indicó que “tengo con mi hijo desaparecido ocho años, y antes de eso no sabía que existían los derechos humanos, hasta que estoy en esto me empiezo a empapar en todo lo que son esos temas”.

Manifestó que “aquí tengo el total apoyo del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), Alfonso Hernández Barrón, y creo que los derechos humanos van por buen camino”.

Resaltó que la CNDH debería mejorar “la dirección de los trabajos que hacen en el tema de los desaparecidos, concretarse más, apoyar, pero son tantas cosas a las que tienen que respaldar”.

“Estamos viviendo una degradación del ser humano, estamos pidiendo derechos humanos para esto, derechos humanos para el otro, pero creo que básicamente se han estado olvidando de los derechos humanos de los desaparecidos”, expuso.

Manifestó que “yo siempre les peleo que están muy al cuidado de los derechos humanos de tortura, de los delincuentes, y en donde quedaron los derechos humanos de los que están desaparecidos, qué pasó con ellos”.

“Defienden a delincuentes, y a los que no encontramos a nuestros seres queridos qué, es muy complejo, somos muy jóvenes todavía en esa línea de los derechos humanos, pero con el tiempo yo espero que se vayan mejorando, pero ahí la llevan”, dijo.

Expresó que se debe generar conciencia “un poco más en los desaparecidos, principalmente a las víctimas, es decir, a los desaparecidos, no a los familiares de las víctimas, sino a los desaparecidos en sí, porque eso nos va a llevar a encontrarlos”.

“Se debería visibilizar más, porque, así como yo en su tiempo no me daba cuenta de los derechos humanos, creo que gran parte de la sociedad no sabe las crisis que estamos viviendo, hasta que nos pasa nos damos cuenta, y qué terrible porque a mí no me gustaría que a nadie le pase”, dijo.

Exhortó a visibilizar más “para qué son los derechos humanos, para qué nos sirven los derechos humanos y qué podemos hacer con los derechos humanos”.

María Guadalupe Aguilar Jáuregui destacó que es madre de José Luis Arana Aguilar, “desaparecido el 17 de enero de 2011 en Tonalá, Jalisco, y a partir de 2013 coordino el colectivo de Fundej”.

Expuso que Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco “es una organización de madres, esposos, hijos y hermanos que en el estado buscamos a nuestros desaparecidos”.

Puntualizó que la fundación es primordialmente un espacio de difusión para todos y cada uno de los desaparecidos de Jalisco.

“Somos una organización solidaria que busca hermanar a las familias para difundir las injusticias y atropellos que enfrentan por parte de las autoridades cuando denuncian la desaparición o cuando ellos por sus propios medios realizan la búsqueda de sus familiares”, dijo.