Acapara reflectores

El lagunero Uriel Antuna acaparó reflectores en su primer juego oficial con la Selección Mexicana, al anotar tres tantos en la paliza del sábado del Tricolor 7-0 sobre Cuba.

Antuna estuvo a punto de quedar fuera de la lista final para la Copa Oro, pero una lesión del también lagunero Jorge Sánchez le abrió las puertas para quedarse en el equipo de Gerardo Martino.

El canterano de Santos se ganó la confianza del técnico argentino e inició como titular en el duelo del sábado, anotando el primer tanto al minuto 2; el cuarto, al minuto 44; y el séptimo y definitivo, al 80, colaborando también con un pase de gol a Raúl Jiménez.

Al término del juego, el técnico de la Selección pidió mantener la calma para que el jugador no se desubicara.

"Sinceramente, lo primero que le diría es que no escuche demasiado, no entre en redes sociales porque seguramente no seremos nosotros aquí adentro quienes desubiquemos al chico. Nosotros siempre tendremos palabras que tengan que ver con la calma en un rendimiento malo y superlativo, pero para alguien que recién empieza, no es nada más ni menos que una buena noche. Les pediría a ustedes (medios de comunicación) que sean cuidadosos en el lugar que ubican a Uriel, porque por ahí los futbolistas jóvenes pueden llegar a confundirle".

Martino destacó la concentración de Antuna durante el juego contra Cuba, en el que aprovechó muy bien la oportunidad de ser titular.

"Él ha aprovechado muy bien la oportunidad que tuvo esta noche (sábado). Estuvo muy concentrado a lo largo de los 90 minutos; los tres goles que hizo fueron de un jugador que estuvo muy concentrado, todos fueron de rebote y además tuvo una gran actitud para presionar, picar a la espalda, jugar uno contra uno; ha redondeado una muy buena presentación".

El lerdense, nacido el 21 de agosto de 1997, jugó de niño en la escuela Charly Soccer, de su ciudad natal, llamó la atención de Santos Laguna e ingresó a las fuerzas básicas de los Guerreros, jugando tres duelos para la Sub-15 en el verano 2012, después participó en la Sub-17 y Sub-20, también jugando un partido en la Segunda División en 2016.

Disputó apenas ocho minutos en un partido de la Copa MX del Apertura 2016, y debutó en la Liga MX en el Clausura 2017, pero solo jugó 20 minutos en el duelo de la jornada 9 como visitante ante los Pumas, donde los Guerreros perdieron 2-1.

Con apenas 19 años y poca participación en Primera División, Santos Laguna sorprendió anunciando la venta de Antuna al City Football Group, el 12 de julio de 2017.

Antuna fue prestado al Groningen de la Eredivisie de Holanda, donde tuvo participación en 20 partidos de Liga con el equipo en las temporadas 2017-18 y 2018-19, actuando la mayoría de las veces como jugador de relevo.

Uriel fue cedido al LA Galaxy de la MLS de Estados Unidos, donde ha tenido destacadas participaciones. Anotó su primer tanto con su nuevo equipo el 28 de abril y el 4 de mayo marcó su segundo gol.

Sus buenas actuaciones en la MLS llamaron la atención de Gerardo Martino, quien lo incluyó en la lista preliminar de la Copa Oro.

Antuna también fue convocado por la Selección en las categorías Sub-18, Sub-20 (Selección con la que disputó el Mundial de Corea del Sur) y en la Sub-21, donde tuvo participación en el Torneo Esperanzas de Toulón 2018.