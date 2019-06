Esperan que Centro de Convenciones de Torreón detone desarrollo

Este lunes se inaugurará el Centro de Convenciones de Torreón. Para Alberto Allegre del Cueto presidente de FOMEC, lo que sigue ahora es generar una fuerte campaña de promoción para este recinto que era muy necesario como elemento detonador del desarrollo económico de la Comarca Lagunera.

El turismo de negocios, será ahora apuntalado con este moderno inmueble y generará importante derrama económica.

"Y es el primero de esa magnitud en Coahuila. Como todo, llega en medio de comentarios a favor y otros en contra, se concretó un compromiso presidencial y el gobierno del Estado lo sacó adelante con recursos propios".

Desde su perspectiva, la manera de aprovecharlo es "romper el círculo vicioso de que no hay convenciones porque no había un espacio para hacerlas. Ahora ya no hay argumentos para promoverlas y jalarlas a Torreón".

Señala que de ninguna manera el Centro de Convenciones sería un "Elefante Blanco", porque para eso se ha estructurado todo un esquema de organización y logística para su promoción".

Es un inmueble moderno, cómodo y viene a fortalecer la oferta en materia de servicios turísticos de la Región Lagunera.

"Está cerca del aeropuerto Francisco Sarabia, de uno de los desarrollos comerciales y habitacionales más importantes de Torreón".

La zona hotelera también está muy próxima así como importantes instituciones educativas.

Allegre del Cueto dice que aunque FOMEC no es cámara, pero "nosotros estamos interesados en ser promotores del Centro de Convenciones y estar en constante enlace con las dependencias que trabajarán muy de cerca para impulsarlo. Será un esfuerzo que tiene que ser conjunto".

Aquí en Torreón hay muchas empresas, instituciones educativas, sociales organismos gubernamentales y dependencias que seguramente encontrarán en este espacio, una buena alternativa para sus eventos.

Mención aparte hizo de los eventos sociales que son de gran demanda.

La inversión es de casi 400 millones de pesos. Es una mezcla de recursos federales, estatales y municipales.

La obra tiene capacidad para 7 mil personas bajo techo y 12 mil personas en la parte de la velaria. Después de la apertura, el primer evento será la ceremonia del Premio Estatal de Periodismo, el día 21 de junio.

Otro evento será la Comida de la Amistad, contratada por la Cámara Nacional de Comercio de Torreón, así como algunas otras convenciones de organismos empresariales. Quedará área disponible para exposiciones.