Colombia sorprende a la Argentina de Lionel Messi

La selección de Colombia obtuvo un claro triunfo de 2-0 sobre su similar de Argentina, el cual deja muchas dudas, en el debut de ambos equipos en la Copa América Brasil 2019.

Las anotaciones para esta victoria colombiana fueron de Roger Martínez en el minuto 71 y de Duvan Zapata en el 84, pera sellar el triunfo sobre un cuadro "pampero" que no estuvo en la cancha.

Con esta victoria, la escuadra "cafetalera" se apodera de la cima del grupo B con tres unidades y ya dejó en claro que es favorita al título, mientras Argentina se quedó en el fondo en espera del duelo entre Paraguay y Catar, los otros rivales de sector.

La albiceleste quedó a deber, al menos en el primer lapso, pues sus hombres más importantes no pesaron en la cancha.

En los primeros minutos del cotejo, parecía que el cuadro "pampero" tomaría el control con su medio campo y buscando que Lionel Messi tuviera una genialidad, pero eso fue todo, ya que el rival se hizo de la pelota.

Con ese dominio de las acciones, Colombia estuvo cerca de abrir la pizarra cuando Radamel Falcao, de espaldas al arco, dejó un balón franco a Roger Martínez, quien entró de frente, pero la oportuna barrida de un rival evitó el gol en el minuto 16.

Además de no generar nada al frente, Argentina tuvo serios problemas defensivos, pues en el minuto 29, el arquero Franco Armani no se entendió con Nicolás Otamendi, Falcao robó la pelota y sirvió a James Rodríguez, quien no supo resolver.

Para el segundo tiempo, la albiceleste tuvo el balón y se animó a ir al frente, invitado por el adversario que intentaba salir en la contra, pero se exponía a verse sorprendido por la genialidad de Messi, que comenzó a verse más activo.

El ingreso de Rodrigo de Paul por Ángel Di María le dio otra cara al cuadro "pampero" y en el minuto 58 tuvo su primera llegada, con disparo desde fuera del área por parte de Germán Pizzella, que David Ospina contuvo bien atrás.

Cuando los pupilos de Scaloni mejor jugaban, Rodríguez sacó servicio largo hasta sector izquierdo donde apareció Martínez, quien bajó la pelota, se jaló al centro y con la marca de Saravia sacó disparo cruzado a poste cambiado, para superar a Armani para el 1-0 en el minuto 71.

La caída total de Argentina se dio en el minuto 84, en otra llegada por izquierda, ahora de Jefferson Lerma, quien hizo la pasada y luego sirvió cruzado para la llegada de Zapata y éste, sin problemas, empujó en el área chica para el 2-0 definitivo.

Por más que buscó e intentó con tiros libres, Messi no pesó en el terreno de juego para su escuadra.

En el otro duelo de ayer, Venezuela y Perú empataron a cero goles en actividad correspondiente al grupo A.