OBLIGADOS A CONVENCER

La Selección Nacional de México debutará hoy en la Copa Oro 2019 con la obligación de ganar y convencer, cuando se vea las caras con Cuba, en actividad de la primera jornada del Grupo A.

Aunque en teoría los rivales son de muy poca exigencia, esta es la primera gran prueba que tendrá el argentino Gerardo Martino y en la que tiene la imperiosa necesidad de ofrecer resultados positivos y una idea de juego que prevalezca durante toda su estadía como entrenador.

Mucho se ha mencionado de las ausencias que tendrá el "Tri", como la de los delanteros Javier Hernández, Carlos Vela, Jesús Manuel Corona, Hirving Lozano y el volante Héctor Herrera, unos por lesión otros por decisión propia, pero eso no exime al equipo de salir con el título.

El cuadro "azteca" no solo requiere ganar, sino convencer y a partir de este primer duelo elevar su nivel, porque la primera ronda parece completamente a modo, pero la dificultad aumentará conforme transcurra la competencia.

México es el país más ganador de este torneo desde que se instauró en 1991, con siete títulos, y buscará el octavo campeonato, luego de que en la edición pasada fue eliminado por Jamaica en semifinales.

Enfrente estará el representativo de Cuba que no participó en el torneo de hace un par de años, pero que hizo las cosas bien en 2015 y 2013, en los que calificó a los cuartos de final.

Esa etapa ha sido su límite, lo cual quieren superar en esta edición, para lo que necesitan ofrecer una evolución en su futbol, pero sobre todo contar con plantel completo y evitar la deserción de jugadores, situación muy común en esta competencia.

Las esperanzas del conjunto caribeño, que nunca ha vencido a su rival en turno en las tres anteriores ocasiones en Copa Oro, están puestas en la dupla ofensiva conformada por Luis Paradela y Yordan Santa Cruz, pero el problema es que el segundo no podrá estar debido a que le fue negada la visa.

Jorge Sánchez será el futbolista sacrificado por el cuerpo técnico de la Selección Nacional, para dejar el equipo y que Uriel Antuna se mantenga con el grupo para la Copa Oro.

El lateral del América sufrió un duro golpe en el empeine derecho y no se ha recuperado al cien por ciento, lo que, además de que Antuna le dejó una buena impresión en Gerardo Martino en los pasados amistosos, haría que quedara fuera del equipo.

Desde el jueves se había visto a Sánchez con problemas para caminar, rengueaba y ayer en la práctica, no estuvo con el resto del equipo, se mantuvo por separado junto a Héctor Moreno y Jonathan dos Santos, quienes sí se quedarán para el torneo de la Concacaf aunque trabajan con el kinesiólogo del equipo.

Antuna es un atacante que puede desempeñarse como extremo, interior e incluso detrás del centro delantero, lo que le ha dado un plus en el análisis de Martino, quien busca tener más opciones al ataque.

Ha sido una fase llena de imponderables para el estratega mexicano, quien ha tenido que sortear bajas por diversas razones.

Minimiza 'Tata' ausencias en el 'Tri'

Sin lamentaciones, sin extrañar a quienes no están, aunque siempre con el respeto a situaciones como la que vivió Miguel Layún (quien fue intervenido de cáncer), el técnico de la Selección Nacional, Gerardo Martino, se dijo satisfecho con el equipo que tiene en estos momentos.

"Estoy contento con los que están y seguro todos creceremos con esta participación en la Copa Oro. Cada momento juntos es una nueva oportunidad para mejorar y tener la mejor versión", comentó el estratega tricolor, a quien han sorprendido para bien algunos elemento como Uriel Antuna, quien se perfilaba para dejar el equipo, pero ahora es otra opción al ataque.

De aquellos que no estarán en la Copa Oro y cuya ausencia no tiene que ver con un tema de salud, añadió que "en ningún caso los que no están no podemos pensar en ellos y no pongamos a todos en el mismo lugar porque no está bien, sería una falta de respeto por ejemplo con Layún, y ya me ocuparé de cada uno de los que no vinieron y sus causas, y por ahora es una buena oportunidad".

Y así, con la lista final ya definida y el arranque de la Copa Oro encima, Martino se mantiene en el discurso con el que arrancó este proyecto: "la obligación (de ganar este torneo) la tenemos con nosotros, la reconocemos porque es la misma que nos planteamos como equipo y las críticas las sigo esperando".