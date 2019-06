'Tenencia vehicular no se va a imponer'

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que el Gobierno federal no va a imponer la tenencia vehicular, y aunque destacó que existe una sociedad plural, hay conservadores que en lugar de cerrar filas con el país "apuestan a que nos vaya mal".

En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el Ejecutivo federal manifestó que son los adversarios, los del partido conservador, los que inventan estas declaraciones.

"Es increíble cómo inventan cosas nuestros adversarios, los del partido conservador, y muestran el cobre, no cabe duda que la mayoría de la doctrina de los conservadores es la hipocresía y son muy cretinos, con todo respeto", expresó.

Lamentó que ahora que México defiende su soberanía, en vez de cerrarse filas se apueste al fracaso. "Sin embargo, porque somos una sociedad plural, no hay un pensamiento único y existe el conservadurismo y lo respetamos", apuntó.

Destacó el apoyo que la iniciativa privada brindó en el marco de las negociaciones en materia arancelaria, aunado al reciente anuncio de inversiones por 32 mil millones de dólares para este año, a fin de contrarrestar esta crisis "temporal y transitoria" derivada de los impuestos a las exportaciones mexicanas a la Unión Americana.

El presidente López Obrador reiteró que existe una economía fuerte con finanzas públicas sanas y que en caso de necesitarse, se mantiene la disponibilidad del presupuesto actual de 100 mil millones de pesos, por lo que descartó que existan problemas económicos.

"No hay déficit, es más lo que recaudamos que nuestros compromisos de gasto. No hemos aumentado impuestos, no ha habido gasolinazos", puntualizó.