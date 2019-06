Amenazan de muerte a hijo de exescolta acusado de homicidio

Un hijo del exescolta procesado por homicidio fue amenazado de muerte, un tío del finado acudió armado con una pistola a la casa del descendiente del policía, y en la calle a gritos le advirtió que asesinaría a toda su familia.

José Daniel “N”, hijo del Policía Investigador y exescolta del gobernador Humberto Moreira, explicó que la noche del miércoles un tío del finado Luis Ángel L.M, llegó a su casa armado con una pistola, gritó insultos y amenazas de muerte contra toda la familia.

Elementos de la Policía Preventiva llegaron al domicilio de José Daniel pero el individuo ya se había retirado, lo buscaron en las inmediaciones, lo encontraron y detuvieron por alterar el orden.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que no se le encontró ningún arma al detenido, identificado como René Moreno, quien quedó detenido por la falta administrativa de alterar el orden.

José Daniel pidió seguridad para él y para su familia, pues ya se habían presentado hechos violentos entre su familia y la de Luis Ángel, pero las autoridades nunca intervinieron.

Explicó que en fechas diferentes presentaron dos denuncias contra sus vecinos, una por lesiones, pero el Ministerio Público no dió seguimiento a las demandas y ningún caso fue judicializado.

Los hechos ocurridos el 2 de junio, donde Luis Ángel murió cuando allanó con una veintena de personas la casa del policía, fueron el resultado de la negligencia de las autoridades, que con denuncias formales, reportes y certificados médicos no procedieron contra el hoy occiso y sus familiares agresores.

“Nosotros presentamos las denuncias, porque ellos son los que nos atacaban, siempre empezaban ellos y papá por su trabajo no respondía porque no quería tener problemas. No se porque el Ministerio Público nunca los citó (a Luis Ángel y a sus familiares) ni los pasó al Juez” expresó José Daniel.

Agregó que en el tribunal los jueces decidirán la responsabilidad de su padre en los hechos. Dijo que fue defensa y confía en que prevalecerá la ley, pero externó su temor por la seguridad de su familia.

Explicó que teme que René Moreno u otros parientes de Luis Ángel regresen a su casa y cumplan las amenazas que el miércoles le lanzaron: “Por quien temo es por mi mamá, por mi hermano menor, por mi familia, mis hijos” expresó el joven.