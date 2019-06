'Coahuila destaca en economía pero no en educación'

Aunque el Estado de Coahuila destaca a nivel nacional en diversos indicadores económicos, esto no se refleja en el ámbito educativo, pues tal y como ocurre a nivel nacional, es en el nivel de preparatoria donde se tiene una crisis, según señaló Higinio González Calderón, titular de la Secretaría de Educación (SEDU) en Coahuila.

El funcionario estatal señaló que Coahuila tiene de los mejores indicadores económicos como: generación de empleo, inversión extranjera, inversión local, en Producto Interno Bruto, pero el sistema educativo no está en esos tres primeros lugares.

González Calderón puntualizó que se refiere a la educación básica, pues en secundaria Coahuila esta entre el tercero y noveno lugar, mientras que en educación primaria, la entidad se ubica en el séptimo y octavo lugar.

“En preparatoria, presenta nuestro país la mayor crisis educativa, es donde tenemos el mayor nivel de deserción. A nivel nacional tenemos un promedio de 15 por ciento anual de deserción anual en prepa, Coahuila tiene el 12, 11.9 por ciento”, detalló el secretario de educación en la entidad.

El funcionario estatal refirió que la deserción se da por varias razones, pero la principal es derivada de problemas económicos en sus hogares y por lo cual tienen que trabajar para apoyar a su familia.

“Pero tenemos que generar alternativas que les permitan a los muchachos seguir estudiando, aún casados o aun trabajando, para que puedan seguir desarrollando. No podemos permitir que buenos talentos se queden en ese nivel de secundaria y algunos uno o dos años de prepa”, señaló el funcionario estatal.

Y es que para el secretario de educación en el Estado de Coahuila, la capacidad y la excelencia de los estudiantes no tiene geografía, no tiene sexo, no tiene edad, ni condición económica.